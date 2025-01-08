😡 «Это позор!» «Барсе» разрешат зарегистрировать Ольмо и Виктора – клубы Ла Лиги очень недовольны

Как пишет Cadena SER, Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешит «Барселоне» временно зарегистрировать Пау Виктора и Дани Ольмо. Однако это не означает, что игрокам окончательно разрешили выступать за «блауграну» до конца сезона.

У CSD есть три месяца, чтобы изучить документ, предоставленный каталонцами, и вынести окончательный вердикт. Игроки, возможно, смогут выйти на поле в финале Суперкубка Испании, но сперва в 1/2 «Барса» должна справиться с «Атлетиком».

Новость о том, что «блаугране» разрешать зарегистрировать футболистов, быстро разошлась по клубам Ла Лиги. Уровень напряженности начал сильно расти, пишет Relevo .

«Севилья», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» и другие клубы внимательно следят за ситуацией – они не хотят закрывать глаза на действия «Барсы», зная об играх каталонцев с правилами финансового фейр-плей.

Relevo приводит некоторые реакции испанских команд на новость о регистрации Ольмо и Виктора: «Это будет позор», «Посмотрим, как они разберутся с жалобами от других клубов», «Если позже суд не одобрит эту регистрацию, последствия будут ужасными».

Интересно, что «Мадрид», вечный соперник каталонцев, не возражает против регистрации Ольмо и Виктора. Флорентино Перес не хочет портить отношения с одним из главных соратников в борьбе за продвижение Суперлиги.

Юристы, с которыми беседовали журналисты Relevo, сошлись во мнении, что перед принятием решения CSD обратится за разъяснениями в Футбольную федерацию страны (RFEF) и в Ла Лигу. При самом позитивном сценарии процедура займет пять дней, что фактически оставит футболистов вне Суперкубка.

Что думаете о реакции испанских клубов на происходящее?

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