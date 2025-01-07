Рафинья прокомментировал ситуацию с Ольмо и Виктором. Его слова вряд ли понравятся Лапорте
Зимнее трансферное окно для «Барселоны» началось с плохих новостей: клубу не дают зарегистрировать двух игроков − Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба играли в первой половине сезона, но теперь рискуют пропустить вторую.
Эта ситуация очень волнует болельщиков, но, как оказалось, не меньше волнует игроков. Во время пресс-конференции, которую цитирует El Partidazo de COPE, игрок «Барселоны» Рафинья Диас сказал слова, которые вряд ли понравятся президенту Лапорте.
«Не могу сказать, что эта ситуация не влияет на нас. Я бы солгал, а я не люблю лгать. Если бы я был в другом клубе и увидел ситуацию как Пау и Дани, возможно, я бы задумался, стоит ли переходить [в «Барсу»]. Когда я переезжал сюда, я знал о ситуации в клубе».
Болельщики положительно оценили честность бразильца:
💭«Мне нравятся эти высказывания Рафиньи. Бразилец последователен, прежде всего, сам с собой. Он говорит чистейшую правду, реалистично оценивая ситуацию, в которой находится его клуб. Совету предстоит рассмотреть множество вещей».
💭«Прямо и ясно. Хорош!. Хотя зная каталонского босса, его слова наверняка будут иметь последствия».
💭«И поэтому они думают о подписании Холанда, Рафы Леау, Дэвиса, Киммиха... Все игроки не могут не видеть эту нелепость».
💭«Выдал базу. Мое почтение».
💭«Невозможно не любить такого парня, как Рафинья, независимо от того, за какую команду вы болеете. Человека, который говорит открыто, не заботясь о том, что думают другие».