О чем думает Лапорта? «Барса» хочет усилить команду – рассматривает двух дорогих игроков из топ клубов

«Барселона» до сих пор не решила вопрос с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора. На фоне финансовых проблем оппозиция Лапорты в руководстве клуба вынесет президенту вотум недоверия, рассчитывая на его отставку, пишет Diario Sport.

А сам Лапорта, похоже, думает о дополнительном усилении команды в зимнее трансферное окно. Журналисты Габриел Санс и Фернандо Поло из MD сообщают, что президент очень хочет подписать игрока в ближайшее время.

После разговора с Деку и Фликом Лапорта решил: состав необходимо усилить, если появится возможность. «Барса» хочет подписать атакующего футболиста, выступающего на левом фланге.

«Блауграна» интересовалась Сон Хын Мином, клуб и игрок не договорились по длительности контракта: каталонцы предлагали соглашение на два года, но кореец хотел более длительный контракт. В итоге Сонни решил остаться в «Тоттенхэме».

«Барсе» также был предложен Маркус Рэшфорд, его игру на левом фланге оценивают высоко, но клуб смущает текущая форма англичанина.

Спортивный отдел «Барсы» выделил двух игроков, обладающих необходимыми качествами, – Рафаэля Леау из «Милана» и Луиса Диаса из «Ливерпуля». Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 75 млн евро, а за колумбийца просят 85 млн евро.

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