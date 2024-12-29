🎥 Празднование Трента затмило его пушечный гол! Фанаты «Ливерпуля» и «Мадрида» пытаются разгадать жест игрока 🔥

«Ливерпуль» решил разнести «Вест Хэм» в 19-м туре Премьер-лиги. На перерыв «красные» ушли, ведя в три мяча, а на 57-й минуте Александер-Арнолд довел счет до разгромного.

Трент получил мяч от Гравенберха и пробил из-за пределов штрафной, мяч отрикошетил от Килмена прямо в ворота Ареоля.

Гол защитник отпраздновал оригинально.

Испанская пресса уже отправила Трента в «Мадрид»: AS утверждает , что игрок «одной ногой в «Реале», по данным Marca, трансфер состоится летом. А вот по сведениям Фабрицио Романо, англичанин и «Ливерпуль» ведут переговоры о продлении соглашения, Liverpool Echo эту информацию подтверждает.

Болельщики «Ливерпуля» и «Мадрида» гадают, кому предназначено празднование Трента. Вот несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Трент просто заткнул испанскую прессу».

💭 «Это празднование выглядело бы прекрасно в сливочной форме».

💭 «Кажется, это сообщение для Marca и других испанских СМИ».

💭 «На испанском языке жестов это означает: «Все кончено, я ухожу». Клянусь, это правда!»

💭 «Ему стоит либо продлить контракт, либо принять критику болельщиков «Ливерпуля», а не показывать такие жесты».

💭 «Если не ошибаюсь, примерно так выглядело последние празднование Беллингема за «Боруссию» перед тем, как он перебрался в «Мадрид», это меня беспокоит».

💭 «Вокруг него слишком много слухов, уверен, это ответ на разговоры о том, что он якобы хочет перейти в «Мадрид».

Что таким празднованием хотел донести Трент? Делитесь мнением в комментах!

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