🎥 Празднование Трента затмило его пушечный гол! Фанаты «Ливерпуля» и «Мадрида» пытаются разгадать жест игрока 🔥
«Ливерпуль» решил разнести «Вест Хэм» в 19-м туре Премьер-лиги. На перерыв «красные» ушли, ведя в три мяча, а на 57-й минуте Александер-Арнолд довел счет до разгромного.
Трент получил мяч от Гравенберха и пробил из-за пределов штрафной, мяч отрикошетил от Килмена прямо в ворота Ареоля.
Гол защитник отпраздновал оригинально.
Испанская пресса уже отправила Трента в «Мадрид»: AS утверждает, что игрок «одной ногой в «Реале», по данным Marca, трансфер состоится летом. А вот по сведениям Фабрицио Романо, англичанин и «Ливерпуль» ведут переговоры о продлении соглашения, Liverpool Echo эту информацию подтверждает.
Болельщики «Ливерпуля» и «Мадрида» гадают, кому предназначено празднование Трента. Вот несколько комментариев из соцсетей:
💭 «Трент просто заткнул испанскую прессу».
💭 «Это празднование выглядело бы прекрасно в сливочной форме».
💭 «Кажется, это сообщение для Marca и других испанских СМИ».
💭 «На испанском языке жестов это означает: «Все кончено, я ухожу». Клянусь, это правда!»
💭 «Ему стоит либо продлить контракт, либо принять критику болельщиков «Ливерпуля», а не показывать такие жесты».
💭 «Если не ошибаюсь, примерно так выглядело последние празднование Беллингема за «Боруссию» перед тем, как он перебрался в «Мадрид», это меня беспокоит».
💭 «Вокруг него слишком много слухов, уверен, это ответ на разговоры о том, что он якобы хочет перейти в «Мадрид».
Что таким празднованием хотел донести Трент? Делитесь мнением в комментах!
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