⚡ Все-таки Трент уходит – подтвердила не только Marca 😳

Все больше новостей о том, что Трент Александер-Арнолд близок к уходу из «Ливерпуля».

Теперь AS пишет, что англичанин намерен присоединиться к мадридскому «Реалу». Заголовок громкий:

«Александер-Арнолд уже одной ногой в «Реале». Трент продолжает игнорировать предложения «Ливерпуля» о продлении контракта и общается с «Мадридом». Да, нет сомнений, он хочет в «Реал».

Оптимизм растет. Все согласовано, в ожидании подписи - 1 января начнется обратный отсчет».

В газете уверены, что «Реал» торопится с трансфером не только из-за травм Дани Карвахаля, но и неубедительной игры Лукаса Васкеса на правом фланге обороны.

Александер-Арнолд - фаворит на подписание, но есть и резервный вариант - Педро Порро из «Тоттенхэма».

Отметим, что в данный момент «Реал» официально не может вести переговоры с Трентом, поскольку обязан официально оповестить о своих намерениях «Ливерпуль». Но с 1 января англичанин может даже подписать личный контракт с мадридским клубом, поскольку вступит в финальные шесть месяцев действующего соглашения.