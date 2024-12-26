🎥 Самое теплое видео года! «Ливерпуль» показал встречу больного ребенка с любимыми футболистами ♥️

«Ливерпуль» устроил настоящее рождественское чудо для 6-летнего Айзека – страстного поклонника мерсисайдцев. Мальчик родился с редким синдромом Вольфа-Хиршхорна, недуг не мешает ребенку проявлять свою привязанность к «красным»: он регулярно ходит на «Энфилд», а в соцсетях развлекает болельщиков зарядами о команде.

История Айзека дошла до «Ливерпуля», клуб устроил для парнишки встречу с любимыми футболистами : юный фанат посетил базу мерсисайдцев, а позже вывел Ван Дейка на матч против «Ман Сити».

Под занавес 2024 года «Ливерпуль» поделился видео о путешествии Айзека с «красными», давайте взглянем на самые теплые моменты.

Айзек сидел на занятии в школе, когда в класс вошел Ван Дейк со словами: «Я ищу главного фаната «Ливерпуля», который любит играть на гитаре». Айзек безумно удивился, но не растерялся и начал болтать с капитаном «красных». К встрече с Салахом, который появился следом, Айзек уже был готов: «Привет, Салах!»

Парни подготовили для малыша еще один сюрприз – он отправился на базу «Ливерпуля» в компании футболистов. Подопечные Слота тепло встретили Айзека, а ребенок чувствовал себя как дома: он уверенно ходил по зданию, называл всех игроков по именам и каждому отбивал «пять».

Мальчишка пробил между ног Келлехеру, а в беседе с Робертсоном заявил, что играет лучше Салаха.

Оказавшись перед закрытой дверью кабинета главного тренера, Айзек начал звать одного голландца: «Слот! Арни!»

Арни призыв услышал и вышел поболтать с юным гостем базы. В разговоре с тренером парнишка вновь заверил, что играет лучше подопечных Слота. Все же на тренировке ребенок бодро поддерживал игроков зарядами.

В конце незабываемого дня Айзек узнал, что выведет Ван Дейка на игру с «Сити». Как же радостно видеть любящих родителей, смотрящих на ребенка, чья мечта стала явью.

«Когда мы узнали о его диагнозе, мы сразу подумали, что же нам принесет будущее? Честно, лучше и быть не могло – все дело в том, какой Айзек человек. Мы счастливчики, правда. Это чудо», – говорит мама парнишки.

Полное видео о приключении Айзека можете посмотреть здесь .

Спасибо, «Ливерпуль»!