Жота придумал гениальный подарок Тренту на Рождество. Не оценят только фанаты «Реала»

Ситуация с истекающим летом контрактом Трента Александра-Арнольда не осталась незамеченной его товарищами по команде.

Диогу Жоту спросили, что бы он купил Тренту на Рождество. Ответ порадовал:

«Бумагу и ручку, чтобы он мог подписать контракт».

«Я в клубе уже 20 лет, я подписал четыре или пять продлений контрактов, и ни одно из них не было обнародовано — и в этот раз это не будет сделано публично», — говорил Трент о контракте.