Диджеи, пожарные, священники. Вспоминаем игроков, которые после завершения карьеры нашли себя вне футбола 🔥

После завершения карьеры игроки часто остаются в футболе – пробуют себя в тренерском мастерстве, изучают спортивный менеджмент. Многие живут на доход с бизнеса, построенного еще во времена их спортивной карьеры. Футболисты открывают рестораны, создают собственные бренды духов и одежды, снимаются в рекламе, некоторые становятся спортивными телеэкспертами.

Но есть и те, кто пробует себя в совершенно новых профессиях. Пользователь X под ником UtdBloke_ вспомнил игроков, которые повесили бутсы на гвоздь и нашли призвание в новой сфере.

1. Джибриль Сиссе

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции забил 272 гола за профессиональную карьеру. В 35 лет он завязал с игрой, чтобы сосредоточиться на карьере диджея и продюсера.

2. Винни Джонс

Возможно, актерская карьера британца покажется круче его футбольных достижений. Любимчик Гая Ричи появлялся в культовых фильмах «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», из-за его роли в «Евротуре» многие считают Джонса легендой «красных дьяволов» – за «Ман Юнайтед» он никогда не играл.

3. Даниэль Аггер

Экс-звезда «Ливерпуля» после футбольной карьеры переквалифицировался в тату-мастера. Датчанин владеет тату-салоном, где периодически работает сам – такой выбор не особо удивляет, ведь Аггер набил себе первую татуировку в 15 лет!

4. Фил Малрин

Выпускник академии «Манчестер Юнайтед» ушел из футбола, когда ему «наскучили деньги и внимание моделей». Он отказался от зарплаты в 500 тысяч фунтов стерлингов в год, чтобы стать священником.

5. Хосе Пинто

Экс-голкипер «Барселоны» нашел себя в творчестве. Испанец пишет музыку, он создал собственный лейбл, его композиция звучала в восьмом «Форсаже», в 2016 году он взял латиноамериканскую «Грэмми» как продюсер и аранжировщик. В своих соцсетях Хосе обучает подписчиков зумбе.

6. Дэвид Хиллер

Полузащитник провел более ста матчей за «Арсенал», а позже кардинально сменил профессию – он стал пожарным. Кстати, у Дэвида есть чемпионский титул, который он завоевал с «канонирами» в 1991 году.

7. Кевин Фрэнсис

Двухметровый нападающий когда-то был самым высоким игроком лиги. Кевин долгое время выступал за «Стокпорт», в 2005 году он завершил футбольную карьеру и перешел на службу в полицию. Работает Фрэнсис в Канаде.

8. Арьян Де Зеув

Защитник был капитаном «Портсмута» и «Уигана», в 2007 году он повесил бутсы на гвоздь, а вскоре нашел себя в новой профессии – голландец вернулся на родину, где стал детективом.

9. Кеннет Монку

Голландский центральный защитник провел большую часть своей игровой карьеры в Англии. В 2003 году Монку попрощался с футболом и открыл на родине блинную. Экс-футболист сам готовит для гостей панкейки.

10. Джордж Веа

Самый впечатляющий карьерный рост, конечно, показал Джордж Веа. После завершения игровой карьеры он начал заниматься политикой и гуманитарной деятельностью. В 2017 году он был избран 25-м президентом Либерии.

Каких футболистов, сменивших профессию, вспоминаете вы?

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