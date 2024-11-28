Анри назвал отца одного игрока своим кумиром. В ответ Тьерри прилетел очень приятный комплимент

В пятом туре Лиги чемпионов «Ювентус» слетал в Бирмингем к «Астон Вилле» и увез домой безголевую ничью.

Одним из откровений стала необычная позиция Тимоти Веа − в последние годы его используют как вингера, а теперь на время поставили центрфорвардом (у «Ювентуса» огромное количество травм и ноль здоровых нападающих). У американца был подобный опыт, но такую роль нельзя назвать привычной.

Тимоти − сын экс-президента Либерии и легенды «Милана» Джорджа Веа, единственного африканца, который получил «Золотой мяч» и награду «Лучший игрок года» по версии ФИФА. Он также играл за «ПСЖ» и «Монако», а в АПЛ − в «Челси» и «Ман Сити».

После игры Тимоти Веа оказался в руках студии CBS Sports Golazo. Вингер выслушал много приятных слов от Тьерри Анри, который восторженно говорил о его отце.

«Передай от меня привет своему отцу, потому что я восхищаюсь тем, что он сделал для футбола, особенно для позиции девятого номера», − начал француз.

Я мог подойти к своим тренерам и сказать, что мне не обязательно постоянно быть в штрафной, чтобы забивать, ведь твой отец получал мяч в любом месте и мог забить отовсюду. Так что он был моим алиби! Я ставил его в пример [Джорджа Веа], когда доказывал тренерам, что могу забивать из-за пределов штрафной. Твой папа был особенным человеком, передавай ему привет».

Тимоти все это внимательно слушал, а затем выдал очень приятный для Тьерри комплимент: «Он был твоим кумиром, а ты − моим».

Майка Ричардс пошутил, что его сейчас «стошнит» от комплиментов, а Кейт Абдо сказала, что «мы с нетерпением ждем, когда вы вдвоем будете вместе в Италии».