🤯 «Баварию» оштрафовали за опоздание на 2 минуты! В футболе были наказания безумнее – за поедание пирога на матче и поход в туалет

«Бавария» оштрафована на 20 тысяч евро за «опоздание на матч чемпионата», речь о встрече восьмого тура Бундеслиги против «Бохума». По данным Немецкого футбольного союза (DFB), игру задержали на две минуты из-за того, что мюнхенцы поздно закончили проверку экипировки

«Бавария» подала апелляцию, но ее отклонили, клубу придется платить штраф. У Рекордмайстера есть маленькое утешение – в той игре подопечные Компани одержали победу со счетом 5:0.

А в соцсетях удивляются тому, что мюнхенцам придется расстаться с солидной суммой за столь незначительный проступок:

💭 «20 тысяч евро за опоздание на две минуты? Это самый немецкий штраф в истории».

💭 «В Германии штрафуют клубы за опоздание на чертовы две минуты, но их поезда могут приходить с задержкой в несколько часов!»

💭 «20 тысяч за две минуты. Что, черт возьми, не так с этим чемпионатом?»

💭 «Честно, я бы удивился, если бы в Германии клуб не был оштрафован за опоздание».

💭 «Опоздание на две минуты = 20 тысяч евро. Какой-то чувак из DFB хочет купить новую машину или что?»

В футболе бывали и более странные штрафы, не будем уходить далеко от «Баварии» и вспомним случай с Кингсли Команом. В 2020 году клуб оштрафовал француза на 50 тысяч евро за то, что он приехал на тренировку на McLaren 570S Spider, а не на клубной Audi. Мюнхенцы больше 20 лет сотрудничают с компанией, по спонсорскому соглашению игроки Рекордмайстера в рабочих поездках должны использовать исключительно машины Audi.

Едем дальше. В 2017 году 125-киллограмовый вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу был дисквалифицирован на два месяца и оштрафован на 375 фунтов – все из-за поедания пирога во время кубковой встречи с «Арсеналом».

Футбольная ассоциация Англии выяснила, что в концовке матча Шоу не просто так решил перекусить. Как оказалось, перед началом встречи одна из букмекерских контор принимала ставку с коэффициентом восемь к одному на то, что вратарь во время игры съест пирог. Сам Уэйн утверждал, что сделал это ради шутки над фанатами «Арсенала», которые выкрикивали заряды о голкипере и его любви к мучному.

«Саттон Юнайтед» расторг контракт с голкипером, которому на тот момент было 45 лет. Поедание пирога на матче Кубка стало последним действием Шоу в профессиональной карьере. А «Саттон», оставшись без резервного вратаря, вынуждено провел почти целый матч пятого дивизиона Англии с защитником в раме, поскольку основной голкипер травмировался, а замену Уэйну найти не успели.

Еще обиднее расставаться с солидной суммой было Робби Сэвиджу, ведь игрока оштрафовали за посещение уборной – не простой, а судейской. Валлиец вспоминает: «В день игры у меня был сильный понос, мне пришлось срочно посетить туалет, а ближайший туалет оказался судейским».

Лига не стала проявлять понимание к защитнику «Лестера». Сэвидж был оштрафован на две недельные зарплаты за «неподобающее поведение».

А вот наказание для Никласа Бендтнера понять можно. Во время матча Евро-2012 против Португалии датчанин отпраздновал гол, показав публике свои трусы.

Трусы оказались для Никласа золотыми. На белье игрока красовалось название букмекерской компании Paddy Power, логично, что за такую рекламу экс-игрок «Арсенала» получил штраф в 80 тысяч фунтов и дисквалификацию на один матч.

Страшно представить, какое наказание за демонстрацию трусов получил бы Никлас в Объединенных Арабских Эмиратах. Асамоа Гьяну после перехода в «Аль-Ахли» пришлось расстаться с солидной сумой из-за стрижки. Нападающий вышел на поле с ирокезом и выбритыми висками, такая прическа в ОАЭ считается «неэтичной» и даже «антирелигиозной».

По данным BBC, за стрижку пришлось платить не только Асамоа, но еще 45 футболистам чемпионата – всех Федерацией футбола Арабских Эмиратов оштрафовала за «неэтичные прически». При этом сумма штрафа не разглашается.

А какие необычные штрафы в футболе вспомнили вы?

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