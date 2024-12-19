🎥 Самые безумные анонсы трансферов! Похищение Наваса «Севильей», дикий звонок Пепе в «Бешикташ» и другое
В эпоху Фабрицио Романо болельщики узнают о трансферах задолго до подписания соглашения между игроком и его новой командой. Клубам приходится удивлять поклонников креативными анонсами – правда, задумки не всегда получается достойно реализовать.
Пользователь X под ником F_Jorgensen1 составил подборку самых худший и безумных видеоанонсов трансферов в футболе. Наслаждайтесь!
Джон Терри и «Астон Вилла», 2017 год
СММ-специалисты «Виллы» даже не стали привлекать для съемки главного героя ролика. Видео имитирует групповой чат «львов», в котором футболисты и боссы клуба обсуждают громкий трансфер легенды «Челси».
Пепе и «Бешикташ», 2017 год
Сложно сказать, что таким анонсом хотел сказать турецкий клуб. Тренды в далеком 2017 году были любопытными.
Антонио Рюдигер и «Челси», 2017 год
По сюжету юный поклонник лондонцев хочет нанести на новенькую футболку фамилию немца, но есть нюанс: в клубном магазине могут продать майку лишь действующих игроков «Челси». К счастью, в подсобке фан-шопа нашелся один Рюдигер, который ради мальчишки согласился на переезд в Лондон.
Хесус Навас и «Севилья», 2017 год
«Севилья» устроила похищение своей легенды из Манчестера. За операторскую работу видео вполне заслуживает «Золотую малину».
Александар Коларов и «Рома», 2017 год
Столичный клуб написал целый сценарий ролика, анонсирующего переход серба. Бандиты в масках и женской одежде похищают Александара из гостиничного номера, завязывается бойня, перерастающая в погоню с вертолетами и полицией. Машина, на которой едет Коларов, сталкивается с другим авто – водителем оказывается Льюис Хэмилтон. Затем следует парочка убийств, прыжок серба с парашютом и торнадо. Александар на такой сценарий не согласился и брутально вышел из кадра.
Джош Таймон и «Сток Сити», 2017 год
Англичанин в соцсетях попросил «Сток» о трансфере: при этом игрок выглядит так, будто находится под дулом пистолета.
Ловро Маер и «Вольфсбург», 2023 год
Ради анонса трансфера хорвата «Вольфсбург» пригласил настоящих волшебников! Удивительный фокус.
Лоран Косельни и «Бордо», 2019 год
Короткий и неумелый ролик, в котором француз снимает футболку «Арсенала» и остается в майке нового клуба, задел поклонников «канониров» – Косельни провел в Лондоне 9 лет.
В последние годы королем футбольных анонсов стал «Бернли». Ролики «бордовых» получаются абсолютно безумными, но остаются забавными, а главное – видео сделаны качественно. Обычно футболисты, трансферы которых анонсирует клуб, становятся героями известных фильмов и мультиков. Башир Хамфрис оказался во вселенной «Властелина колец», Ханнес Делькруа познакомился с Битлджусом, а Зеки Амдуни веселился с «Телепузиками».
Как вы относитесь к креативным анонсам трансферов?
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