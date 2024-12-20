📸🎥 А чем сейчас занят Клопп? Юрген умчался в горы – наслаждается первыми за 10 лет рождественскими каникулами

После прощания Юргена Клоппа с «Ливерпулем» прошло несколько месяцев, немец нашел новую работу, но не на тренерском мостике – он стал главой футбольного направления «Ред Булла», за что получил тонну критики на родине.

В новую должность Юрген вступит с 1 января, а пока он наслаждается последними деньками безработной жизни. Впервые за много лет Клопп сможет встретить Рождество и отметить Новый год, не думая о предстоящих матчах.

Немецкий специалист отправился на горнолыжный курорт, о своем небольшом приключении он рассказал в соцсетях: «Невероятные виды и потрясающее времяпрепровождение!»

Костюмчик сидит отлично.

Первой игрой, которую Клопп посетит в новом статусе, станет встреча «Парижа» и «Амьена» в Лиге 2, поскольку «Ред Булл» приобретет 15% акций столичного клуба. Встреча назначена на 11 января.

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