У Салаха 100 ассистов за «Ливерпуль»! Вспоминаем всех игроков, которым Мо отдавал голевые 🔥

В матче 16-го тура Премьер-лиги против «Фулхэма» Салах отдал голевую на Коди Гакпо, для египтянина передача стала сотым ассистов в футболке «Ливерпуля»!

На Гакпо Мо отдавал голевые восемь раз – голландец расположился на третьем месте по количеству ассистов от фараона. Первые две строчки, конечно, занимают Садьо Мане (17 ассистов от Салаха) и Бобби Фирмино (14 ассистов от Салаха).

В список игроков «Ливерпуля», которые забивали с помощью египтянина, попали его нынешние одноклубники: Коди Гакпо, Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Трент Александер-Арнолд, Кертис Джонс, Харви Эллиотт, Вирджил Ван Дейк, Энди Робертсон, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо и Доминик Собослаи.

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Голевая на Гакпо в матче с «Фулхэмом» также стала 22-м результативным действием Салаха в этом сезоне АПЛ: за 15 матчей египтянин оформил 13+9, по системе «гол + пас» он лучший игрок в текущем розыгрыше турнира.

Как вам такие результаты Мо?

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