🎥 Слот изящно подколол соперника за затяжку времени и выдал бурную реакцию на гол. Фанаты сравнивают Арне с Клоппом

«Ливерпуль» сумел вырвать ничью у «Фулхэма», проведя почти весь матч в меньшинстве. Мерсисайдцы пропустили второй гол на 76-й минуте, времени на ответ оставалось не так много, поэтому Арне Слоту не понравилось, что Бернд Лено на 85-й минуте очень долго вводит мяч.

Тренер «красных» начал показательно отсчитывать секунды, пока немец держал мяч в руках.

Хитрость голкипера не сработала, уже на 86-й минуте Диогу Жота сравнял счет, а Слот выдал бурную реакцию.

Фанаты эмоции Слота оценили:

💭 «Мне нравится, что Слот показывает сторону своей личности, которую мы раньше не видели».

💭 «В такие моменты Слот напоминает мне Клоппа, это чертовски круто».

💭 «Мой тренер. Премьер-лига тебя не заслуживает».

💭 «Может, это было немного грубо, но я понимаю Слота. Его команда была в меньшинстве и проигрывала, а «Фулхэм» откровенно тянул время, потому что был объективно хуже».

💭 «Слот здесь пару месяцев, а уже понял, насколько в Англии бестолковые судьи».

💭 «Не понимаю, почему Лено не дали карточку за затяжку времени. А, подождите, он ведь играет против «Ливерпуля», тогда все понятно».

💭 «Слот сделал все правильно, судьям пора начать обращать внимание на такие моменты, как с Лено. Кстати, реакция Слота на гол Жоты тоже потрясающая».

«Красные» потеряли очки в АПЛ во втором туре подряд, в предыдущей встрече команда сыграла вничью с «Ньюкаслом». После 15-ти матчей «Ливерпуль» набрал 36 очков и лидирует в лиге, имея в запасе еще одну игру – перенесенное мерсисайдское дерби.

Как вам «красные» в матче против «Фулхэма»?

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