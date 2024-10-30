«Не знаю, что сделать, чтобы все были довольны». Юрген Клопп ответил на критику его сотрудничества с Red Bull🤷‍♂️

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на критику, обрушившуюся на него после того, как он стал новым руководителем футбольного направления в Red Bull.

Хейт со всех сторон: фанаты «Боруссии» выразили свое отвращение, а болельщики «Майнца» задавались вопросом, не сошел ли Клопп с ума. Хотя некоторые и защищали бывшего босса «Ливерпуля», вопрос о продаже 57-летним специалистом своей души неоднократно поднимался, когда Клопп присоединился к Red Bull.

Юрген будет отвечать за стратегическое развитие международной сети клубов Red Bull, в которую входят «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург» и «Нью-Йорк Ред Буллс».

В прошлом сезоне Клопп заявил, что устал, и поэтому покидает пост главного тренера «Ливерпуля». Мало кто ожидал, что он вернется в футбол так скоро и в таком качестве.

«Я, конечно, не хотел никому наступать на пятки. И я люблю все свои бывшие клубы. Я не знаю точно, что я мог бы сделать, чтобы все были довольны», — сказал Клопп в подкасте Тони Крооса, защищая свой выбор.

«Всегда было ясно, ну, мне было ясно, что я не смогу вообще ничего не делать. И вот тогда появилось предложение Red Bull. Так что для меня это выдающееся событие, если быть честным».

Юрген Клопп приступит к новым обязанностям с января 2025 года.