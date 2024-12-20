🔥 Transfermarkt обновил стоимость игроков Бундеслиги! Кто вошел в сборную самых дорогих футболистов чемпионата?

Портал Transfermarkt провел декабрьское обновление трансферной стоимости футболистов Бундеслиги. Наибольшее снижение рыночной стоимости состава произошло у «Баварии» (−50 млн евро), наибольшее повышение – у «Айнтрахта» (+36,4 млн евро).

Омар Мармуш показал самый большой рост рыночной стоимости, он подорожал на 20 млн евро и стал самым дорогим игроком из Египта: Мо Салах отстает от звезды франкфуртцев на 5 млн евро. Трансферная стоимость Виртца и Мусиалы выросла на 10 млн и достигла 140 млн евро, звезды сборной Германии – самые дорогие футболисты немецкого первенства.

Игроки, чья трансферная стоимость выросла после декабрьского обновления Transfermarkt

Самый большой спад показал Лерой Сане, за немца потенциальному покупателю теперь придется выложить на 15 млн евро меньше. В топе подешевевших игроков Бундеслиги – сразу семь представителей «Баварии».

Игроки, чья трансферная стоимость снизилась после декабрьского обновления Transfermarkt

Все же в сборной самых дорогих игроков высшего дивизиона чемпионата Германии доминирует «Бавария», от Рекордмайстера в команду попали шесть человек: Харри Кейн, Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис, Александар Павлович, Йозуа Киммих.

За «Байер» в сборной отвечают Флориан Виртц и Джереми Фримпонг, а за «Лейпциг» – Хави Симонс и Кастелло Лукеба. Дортмундскую «Боруссию» представляет Грегор Кобель.

Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги после декабрьского обновления Transfermarkt

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