🤯 Легенда «Арсенала» встал на защиту Рэшфорда! Маркуса поддержал экс-одноклубник

Маркус Рэшфорд все ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед», Рубен Аморим уже два матча подряд не включает англичанина в заявку – вингер пропустил встречу с «Ман Сити» в АПЛ и с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги.

На Рэшфорда ополчились и фанаты «красных дьяволов»: игрока критикуют в соцсетях , болельщики приносят на стадион колкие баннеры о футболисте .

Эксперты тоже не щадят Маркуса. В студии подкаста Stick to Football Джейми Каррагер заявил, что вингеру «МЮ» уже не стать великим игроком. Гари Невилл, Джилл Скот и Рой Кин не стали спорить, а вот Иан Райт попытался встать на защиту Рэшфорда, но к нему не прислушались.

Тогда легенда «Арсенала» сказал свое слово в соцсетях:

«Я перешел в «Арсенал», когда мне было 28 лет, но вы ожидаете, что Я спишу со счетов кого-то с такими способностями, какие есть у Маркуса в 27 лет! Многие из вас отчаянно хотят увидеть, как молодые парни потерпят неудачу, чтобы потом вы могли сказать, что были правы. Вы бы не отказались даже от одного процента карьеры Маркуса!»

С Райтом согласился Джейдон Санчо, игравший с Рэшфордом за «Ман Юнайтед» и сборную Англии.

Что думаете о словах Райти?

🎥 Эксперты обсудили переход Рэшфорда в «Арсенал». Каррагер обрушился на Маркуса – теперь его благодарят фанаты «МЮ» 🤯

Рэшфорд уходит из «МЮ»? Оцениваем топ-5 направлений для продолжения карьеры Маркуса🧐

Невилл разнес поездку Каземиро и Рэшфорда в США. Кин и Райт заступились за игроков