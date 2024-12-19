Рэшфорд уходит из «МЮ»? Оцениваем топ-5 направлений для продолжения карьеры Маркуса🧐
Недавно Маркус Рэшфорд намекнул, что готов покинуть «МЮ». Сегодня манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Кубка английской лиги, но Маркус на матч не поехал. Ранее футболист не был включен в состав на воскресное дерби с «Манчестер Сити» (2:1).
На этом фоне слухи об уходе Рэшфорда из клуба уже не кажутся слухами. Давайте посмотрим, куда может податься 27-летний английский футболист.
МЛС
Маловероятно, но возможно. Однажды это может случиться, но не в ближайшие несколько лет. Рэшфорд считает свою карьеру только наполовину завершенной и уверен, что его лучшие матчи еще впереди, поэтому отправляться в США пока рано.
Саудовская Аравия
Ситуация, как и с МЛС – возможно, но не сейчас. Пока 27-летний Маркус хочет играть в Европе.
«Бавария»
Когда в 2023 году «Бавария» подписала Харри Кейна из «Тоттенхэма», их хвалили не только за подписание нападающего мирового класса, но и за то, что они вырвали суперзвезду из Премьер-лиги.
Маркус Рэшфорд мог бы дополнить атаку, состоящую из Кейна, плеймейкера Джамала Мусиалы и дриблера Майкла Олисе.
«ПСЖ»
Говорят, что до того, как Рэшфорд подписал свой действующий контракт с «МЮ», он вел переговоры с парижанами. Интерес французских гигантов к форварду возник несколько лет назад, и теперь Маркус, наконец, доступен.
Однако после ухода Неймара и Лионеля Месси , «ПСЖ» предпринял усилия по подписанию молодых и, по возможности, французских игроков, чтобы создать более органичную команду. Дни блеска и гламура прошли.
Может ли Рэшфорд стать исключением из нового правила?
«Арсенал»
У «Арсенала», пожалуй, больше всего шансов на подписание Рэшфорда.
У «канониров» есть деньги, чтобы заключить сделку, обещание настоящего «нового вызова» и нового старта. Микель Артета уже усилил состав, и «Арсенал» стал от этого только лучше.
Чуть больше года назад Букайо Сака и Рэшфорд рассматривались как крайние нападающие сборной Англии на ближайшие несколько лет, герои нового золотого поколения. Сможет ли Рэшфорд вновь вернуть себе этот статус в «Арсенале»?
1. Партнеры по сборной, друзья Сакэ и Басмати(Сака, Райс)
2. Реш лучше полудохлых Труссарди и Мариарти (Троссард и Мартинелли)
3. Бритиш, паспортист, и не смотря на это обойдется в ~40млн, личку потянут. Это не Дьёкереша/Осимхена за ~80-100 покупать.
4. 27 лет, у другого тренера, в другой команде может выстрелить.
5. Переход между нашими клубами спокойный, без шероховатостей и скандалов.
Бавария - прагматичный клуб, это лодыря не будут подписывать.
Так что Саудиты или МЛС - самый вероятный вариант, если переход состоится. Или к Лингарду в Южную Корею.
Но я бы поставил на то, что с такой личкой он будет сидеть до конца контракта, а все эти разговоры про "новый вызов" - сотрясание воздуха.
Баварии он и даром не нужен, немцы любят трудяг.
ПСЖ он тоже не нужен, раз они сменили политику, зачем им там ленивый рэпер?
Арсенал могут и взять, но, видит Бог, потом пожалеют об этом. Не будет он разрывать фланг, как Сака, даже не будет пытаться изобразить это.
Остается только арабы и штаты, где он как раз баскет смотрел. Так пусть едет туда. Там рэп, там баскет=)
Ну или может турки денег отвалят.