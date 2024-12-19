Рэшфорд уходит из «МЮ»? Оцениваем топ-5 направлений для продолжения карьеры Маркуса🧐

Недавно Маркус Рэшфорд намекнул, что готов покинуть «МЮ». Сегодня манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Кубка английской лиги, но Маркус на матч не поехал. Ранее футболист не был включен в состав на воскресное дерби с «Манчестер Сити» (2:1).

На этом фоне слухи об уходе Рэшфорда из клуба уже не кажутся слухами. Давайте посмотрим, куда может податься 27-летний английский футболист.

МЛС

Маловероятно, но возможно. Однажды это может случиться, но не в ближайшие несколько лет. Рэшфорд считает свою карьеру только наполовину завершенной и уверен, что его лучшие матчи еще впереди, поэтому отправляться в США пока рано.

Саудовская Аравия

Ситуация, как и с МЛС – возможно, но не сейчас. Пока 27-летний Маркус хочет играть в Европе.

«Бавария»

Когда в 2023 году «Бавария» подписала Харри Кейна из «Тоттенхэма», их хвалили не только за подписание нападающего мирового класса, но и за то, что они вырвали суперзвезду из Премьер-лиги.

Маркус Рэшфорд мог бы дополнить атаку, состоящую из Кейна, плеймейкера Джамала Мусиалы и дриблера Майкла Олисе.

«ПСЖ»

Говорят, что до того, как Рэшфорд подписал свой действующий контракт с «МЮ», он вел переговоры с парижанами. Интерес французских гигантов к форварду возник несколько лет назад, и теперь Маркус, наконец, доступен.

Однако после ухода Неймара и Лионеля Месси , «ПСЖ» предпринял усилия по подписанию молодых и, по возможности, французских игроков, чтобы создать более органичную команду. Дни блеска и гламура прошли.

Может ли Рэшфорд стать исключением из нового правила?

«Арсенал»

У «Арсенала», пожалуй, больше всего шансов на подписание Рэшфорда.

У «канониров» есть деньги, чтобы заключить сделку, обещание настоящего «нового вызова» и нового старта. Микель Артета уже усилил состав, и «Арсенал» стал от этого только лучше.

Чуть больше года назад Букайо Сака и Рэшфорд рассматривались как крайние нападающие сборной Англии на ближайшие несколько лет, герои нового золотого поколения. Сможет ли Рэшфорд вновь вернуть себе этот статус в «Арсенале»?