Фаны «МЮ» сделали послание для Рэшфорда на матче с «Тоттенхэмом»: это отсылка на легендарный баннер с критикой Фергюсона

Фаны «Юнайтед» вывесили баннер с надписью «Оправдания. Да здравствует Маркус» во время полуфинала Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (3:4).

Это отсылка к баннеру 1989 года, призывавшему к уходу сэра Алекса Фергюсона. На том баннере фаны «МЮ» написали: «Три года оправданий, и все еще дерьмо. Да здравствует Ферги».

27-летний форвард не попал в заявку на матч, как и на игру против «Манчестер Сити» 15 декабря.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим так объяснил решение. «Это вопрос выбора состава, тех игроков, которые, по моему мнению, способны соответствовать требованиям, предполагающим проведение сильной игры.

Я всю неделю пытаюсь представить себе состав, а затем делаю выбор. Причины всегда одни и те же в случае с каждым игроком, не только Маркусом. В конце концов, мне нужно было сделать выбор, и я его сделал».

Рэшфорд может покинуть «МЮ» уже зимой, если найдется покупатель.