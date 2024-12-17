⚡️💣 Рэшфорд намекнул на уход из «МЮ» - реакция фанатов неоднозначная

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд намекнул, что скоро может покинуть клуб.

«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу. Когда я уйду, это произойдет без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев насчет «МЮ». Такой я. Всегда буду красным.

Если я знаю, что ситуация скверная, то не стану ее усугублять. Я видел, как уходили другие, поэтому не хочу поступать подобным образом. Я сделаю заявление, когда буду уходить. Ина этом все», - заявил Маркус.

Многие фанаты рады.

💭 «Кто подпишет его?»

💭 «Говорите о нем все, что хотите, но вы не можете отрицать тот факт, что он красный. От начала и до конца».

💭 «Никаких обид!»

💭 «Средний игрок. Хорошо бы избавиться от него».

💭 «А какие у него варианты для ухода?»

💭 «Ну что за клоун?»

💭 «Проваливай».

💭 «Черт, слухи правдивы?»