⚡️💣 Рэшфорд намекнул на уход из «МЮ» - реакция фанатов неоднозначная
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд намекнул, что скоро может покинуть клуб.
«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу. Когда я уйду, это произойдет без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев насчет «МЮ». Такой я. Всегда буду красным.
Если я знаю, что ситуация скверная, то не стану ее усугублять. Я видел, как уходили другие, поэтому не хочу поступать подобным образом. Я сделаю заявление, когда буду уходить. Ина этом все», - заявил Маркус.
Многие фанаты рады.
💭 «Кто подпишет его?»
💭 «Говорите о нем все, что хотите, но вы не можете отрицать тот факт, что он красный. От начала и до конца».
💭 «Никаких обид!»
💭 «Средний игрок. Хорошо бы избавиться от него».
💭 «А какие у него варианты для ухода?»
💭 «Ну что за клоун?»
💭 «Проваливай».
💭 «Черт, слухи правдивы?»