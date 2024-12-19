🎥 Эксперты обсудили переход Рэшфорда в «Арсенал». Каррагер обрушился на Маркуса – теперь его благодарят фанаты «МЮ» 🤯

Похоже, история Маркуса Рэшфорда и «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Аморим перестал включать англичанина в заявку на матчи, да и сам игрок намекнул на то, что готов попрощаться с «красными дьяволами».

В новом выпуске подкаста Stick to Football Джилл Скотт, Иан Райт, Рой Кин, Гари Невилл и Джейми Каррагер обсудили ситуацию Маркуса.

Все эксперты согласились с тем, что вингеру пора покинуть «Ман Юнайтед», спор возник о том, где игроку стоит продолжить карьеру. Невилл предположил, что клуб захочет отдать Рэшфорда в зарубежную лигу.

«Я думаю, ему пора двигаться дальше, но я видел новости о нем и «Реале», «Барселоне», «ПСЖ». Это ведь Маркус Рэшфорд… я что-то упустил? Он не может попасть в состав «Манчестер Юнайтед», его даже нет в составе сборной Англии», – начал Каррагер.

«Маркус мог бы усилить «Арсенал»? «Арсеналу» нужен нападающий. Да, мне больше нравится, когда Маркус играет слева, но он может быть и нападающим», – предположил Невилл.

«Мы ведем этот разговор уже 10 лет, за эти годы он так и не стал достаточно хорошим игроком, – Джейми говорил все эмоциональнее. – Он забил 30 голов за два сезона, он выдал один сезон! И это в «Ман Юнайтед», боже мой! Да, при Тен Хаге с его контратаками Маркус что-то показывал, он был хорошим игроком для «Ман Юнайтед» и Премьер-лиги, но он не дотягивает до Салаха, Мане, Сака. Нет у него потенциала стать таким. Ему уже 27 лет, сколько можно ждать?»

Райт и Невилл пытались встать на защиту Маркуса, но Каррагер к ним не прислушался.

А вот фанаты «МЮ» полностью согласны с Джейми:

💭 «Карра попал в самую точку: Рэшфорд выдал один достойный сезон, теперь все судят его по этому сезону, это нелепо».

💭 «Полностью согласен с Каррагером. Говорить о потенциале, когда игроку уже 27 лет, просто смешно. Если бы он не был воспитанником, его бы уже давно выгнали из клуба. Хотя, честно, мне надоели разговоры некоторых фанатов о том, что мы должны сохранить Маркуса только потому, что он в нашем клубе уже много лет».

💭 «Никогда не думал, что соглашусь с Каррагером, но тут он прав. Маркус – самый переоцененный игрок «Ман Юнайтед» за последние годы».

💭 «Джейми говорит правильно. Рэшфорд посредственен, ему уже не стать великим игроком».

💭 «Ламину Ямалю 17 лет, а мы продолжаем говорить, что у 27-летнего Рэшфорда большой потенциал. Это невероятно глупо!»

💭 «Обычно Каррагер несет чушь, но про Рэшфорда он сказал правильно. Это не игрок топ-клуба, хватит верить в то, что он еще себя покажет. Не будем забывать, что у него просто гигантская зарплата».

💭 «Спасибо Каррагеру за то, что кто-то наконец сказал, как глупо говорить о потенциале 27-летнего игрока, который уже должен быть на пике. Ожидал, что это скажет Кин или Невилл, но точно не Каррагер».

А как вам точка зрения Джейми?

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