Невилл разнес поездку Каземиро и Рэшфорда в США. Кин и Райт заступились за игроков

Во время международной паузы футболисты «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Маркус Рэшфорд отправились в США. Если англичанин выбрал матч НБА с участием «Никс», то бразилец − Диснейленд.

Это решение во время подкаста Stick To Football раскритиковал экс-защитник «Юнайтед» Гари Невилл.

«Профессионализм, забота о теле и обеспечение наилучшей подготовки к следующей тренировке имеют решающее значение для каждого решения, которое вы принимаете в течение сезона.

Если говорить о мелких деталях, о том, чтобы быть максимально профессиональном и максимально подготовленным к тренировке, то это не лучший выбор места.

Я не так уж и беспокоюсь из-за поездки Рашфорда и Каземиро в США, но хочу сказать, что если у вас есть четырехдневный перерыв, а до Портленда 12 часов полета и восемь часов разницы во времени, то у вас сильная смена часовых поясов, и вы чувствуете себя немного [тяжело].

Я задаю вопрос, основанный на профессионализме: вы играете плохо, команда проигрывает и идет 13-й в лиге, к вам приходит новый тренер – и вы бы выбрали эту поездку для перерыва, чтобы подзарядить батареи? Это не поездка для подзарядки. Это неправильно».

Удивительно, но на сторону игроков внезапно стали Иан Райт и Рой Кин.

«Рэшфорд и все эти парни летают в США на частных самолетах, чем бы там они не занимались, для них это норма, − начал Кин. − Мы можем говорить о долгих перелетах, смене часовых поясов, но для них и это обычное дело. Если бы они были здесь, то сказали бы: «О чем вы вообще? Это моя жизнь, это мое дело».

«Если бы это было мое свободное время, то да, я бы тоже это сделал, − дополнил Райт. − Просто потому, что это мой выходной. Если ты едешь на три-четыре дня, то джетлаг не доставит вам особых проблем».

А как вы считаете, повлияет ли короткий отпуск в США на игровую форму Рэшфорда и Каземиро? Пишите в комментариях.