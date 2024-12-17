🤯 Ямаль побил рекорд в голосовании на Golden Boy! Лишь два журналиста не поставили Ламина на первую строчку – среди них россиянин

В Турине прошла церемония вручения Golden Boy – награды лучшему молодому игроку от издания Tuttosport. В 2024 году приз достался Ламину, о результатах стало известно еще в ноябре, но церемония состоялась только сейчас.

Каталонский вундеркинд не полетел на торжество в Турин: как объяснили в «Барселоне» , клуб не смог договориться с организаторами премии по поводу логистики. Все же трофей до Ламина дошел, юноша представил его поклонникам «Барсы» перед матчем с «Леганесом».

Наконец Tuttosport подробнее рассказал о результатах голосования. Победителя выбирали 50 журналистов из разных стран, лишь двое не поставили Ямаля на первую строчку – Иван Заццарони из итальянского Corriere dello Sport (Ламин на пятом месте, а Эндрик на первом) и Дмитрий Гирин из российского «Спорт-Экспресс» (Ламин на втором месте, а Заир-Эмери на первом).

Голосование журналистов на Golden Boy в 2024 году

Ламин набрал 488 очков и опередил Кобби Майну, занявшего второе место, на 374 балла – это рекорд в голосовании за награду. Предыдущий рекорд принадлежит Педри, который обошел Беллингема на 199 очков.

Финалисты премии Golden Boy в 2024 году

Поздравляем Ламина с заслуженной наградой!

Мендеш сделал смелый прогноз о «Золотом мяче» и Ямале. Проверить сможем уже довольно скоро

Месси выбрал своего преемника. Вы точно знаете, о ком речь

Ламин Ямаль – самый популярный футболист по запросам в Google в 2024 году. А каких игроков гуглили чаще за последние 15 лет?