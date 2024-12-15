Ямаль выиграл Golden Boy, но не посетит церемонию награждения: в «Барсе» объяснили почему

Ламин Ямал выиграл награду Golden Boy, но не будет присутствовать на церемони награждения.

Причиной стали разногласия клуба с организаторами по поводу логистики. «Барса» не хочет откладывать поездку, так как команда проведет матч Ла Лиги против «Атлетико» в субботу, 21 декабря.

Клуб хочет дать Ямалю достаточно времени для восстановления.

Церемония награждения пройдет 16 декабря.

Награда будет вручена «Ямалу» заочно. В прошлом сезоне приз достался Джуду Беллингему.