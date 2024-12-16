Мендеш сделал смелый прогноз о «Золотом мяче» и Ямале. Проверить сможем уже довольно скоро
В эти выходные Ламин Ямаль наконец получил заветный приз – Golden Boy от туринского издания Tuttosport. Игрок «Барселоны» привез его на стадион и показал болельщикам.
Сегодня в Турине пришла церемония, на которой лично присутствовал агент Ямаля Жорже Мендеш, а футболист вышел в эфир по видеосвязи.
Про следующего обладателя награды: «Я убежден, что у моего партнера по команде Пау Кубарси есть все, чтобы выиграть «Golden Boy 2025», даже в качестве защитника. Он уже входит в пятерку лучших защитников Европы».
Самый сложный соперник: «Давид Раум был самым сложным соперником, с которым мне приходилось сталкиваться. На Евро, против Германии, его было трудно обыграть. Надежный защитник».
Совет для молодого поколения: «Они должны упорно работать, никогда не сдаваться и продолжать бороться за достижение своей мечты. Они должны быть позитивными и наслаждаться игрой, потому что футбол – это всего лишь игра, но, как говорится: «Кто останавливается, тот проигрывает».
Про ближайшие цели: «До того как мне исполнится 21 год, я хочу выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и два титула Ла Лиги. Если я выиграю Лигу чемпионов с «Барселоной», это даст мне большой шанс завоевать индивидуальные награды, которые венчают карьеру игрока – «Золотой мяч».
В этот момент в разговор включился суперагент Жорже Мендеш. Он сделал очень смелый прогноз:
Жорже Мендеш: «Ты [Ламин Ямаль] выиграешь «Золотой мяч» уже в следующем году».
Ламин Ямаль: «Да услышит тебя бог».
Проверим.