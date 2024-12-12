Месси выбрал своего преемника. Вы точно знаете, о ком речь

Каждый год по всему миру появляются молодые и талантливые игроки, за которым начинают следить ведущие клубы Европы. Лучшие из лучших сразу получают ярлык − «новый Месси», «новый Роналду» и так далее.

Это создает лишнее давление на начинающего футболиста и в последнее время все чаще в интервью они открещиваются от подобных сравнений. Но что если такие параллели проводят те, с кем пытаются найти сходства?

На презентации Adidas один из болельщиков спросил у Лионеля Месси о том, в ком из игроков нового поколения он видит молодого себя.

«Игрок нового поколения, на которого я смотрю и говорю: «О, это я, когда я был моложе»? Новое поколение молодых игроков очень впечатляет, и у них впереди еще много лет. Без сомнений, я слышал о Ламине Ямале. Все зависит от него, а также от некоторых других вещей. Но он уже часть настоящего и, без сомнения, у него впереди огромное будущее».

Как известно, Ламин Ямаль и Лео Месси знакомы давно − с самого детства испанца. Вероятно, что именно тогда игрок «Барселоны» получил от аргентинца своего рода благословение на великую карьеру.