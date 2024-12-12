Ламин Ямаль – самый популярный футболист по запросам в Google в 2024 году. А каких игроков гуглили чаще за последние 15 лет?

Google отчитался: в уходящем 2024 году пользователи чаще остальных искали в интернете информацию о трех спортсменах – Иман Хелиф, Майке Тайсоне и Ламине Ямале.

Таким образом, вундеркиндом «Барсы» люди интересовались больше, чем любым другим футболистом. Эта тенденция вполне логична, учитывая игру Ламина на победном для Испании Евро-2024.

Портал Score90 вспомнил, каких игроков люди гуглили чаще остальных с 2010 по 2024 год. В списке абсолютно доминирует Криштиану Роналду: за 15 лет он девять раз становился главным футболистом в поисковике.

На втором месте оказался Неймар, бразилец дважды лидировал по поисковым запросам в Google – в 2019 и в 2021 году. Еще четыре футболиста попали в рейтинг по одному разу: Гарет Бэйл (2013 год), Хамес Родригес (2014 год), Лионель Месси (2022 год) и Ламин Ямаль (2024 год).

Самые популярные футболисты в Google с 2010 по 2024 год

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