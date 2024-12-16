😡 Рой Кин разнес Кайла Уокера за симуляцию в матче с «МЮ». Пару лет назад ирландец назвал игрока «Сити» идиотом

В минувшем дерби Манчестера сильнее оказались «красные дьяволы». В концовке встречи при счете 1:0 в пользу «горожан» подопечные Рубена Аморима сравняли, а через 115 секунд забили победный гол.

А в первом тайме на поле развернулась некрасивая сцена : Кайл Уокер упал на газон после того, как Расмус Хейлунд уперся ему лбом в лоб. Судья показал игрокам по желтой карточке, но Рой Кин считает, что защитника «Сити» стоило удалить за симуляцию.

Легенда «Ман Юнайтед» в эфире Sky Sports разнес Уокера:

«Уокеру стоило показать красную карточку. На стычки можно не обращать внимания, в футболе такое случается, хоть и может раздражать. Очевидно, что его блокировали, но Уокер... конечно, это фол и штрафной, Хейлунд недоволен, это нормально.

Но затем Уокер падает, как Уокер может так падать? Ему должно быть стыдно, такому опытному игроку должно быть стыдно вот так падать! Тут почти нет контакта, посмотрите на это! Я не знаю этого парня, но мне за него стыдно!»

За игрока своего бывшего клуба вступился Майка Ричардс: «Обычно он выше этого».

«Он выше этого? Мне так не кажется», – поставил точку Кин.

Ирландец никогда не был поклонником Уокера. В 2020 году Кайл в штрафной снес Садьо Мане и привез пенальти, после Рой в прямом эфире Sky Sports назвал защитника «Сити» идиотом:

«Мане противостоял идиоту. Все думают, что Уокер – сильный защитник, я так не думаю. Уокеру 30 лет, он игрок сборной, но он остается ходячей катастрофой! Он продолжает совершать такие банальные ошибки».

Тогда за Уокера на пресс-конференции вступился Кевин де Брюйне: «Я считаю, что работа, которую проделывает Кайл, действительно хороша».

А вы считаете критику Роя справедливой?

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