😩 «Играли как 15-летние». «Сити» повержен: игрокам стыдно, Гвардиола в отчаянии, фанаты в ужасе ⚰️

«Манчестер Сити» потерпел жестокое поражение в центральном матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» вели в счете вплоть до 88-й минуты, после чего дважды пропустили.

Послематчевое интервью Бернарду Силвы говорит о многом:

«В последние минуты мы играли как 15-летние мальчики. И вот цена этого.

Мы заслужили то, что произошло. Глупые решения и их последствия. Мы должны посмотреть, кем стали».

С Пепом все просто: Гвардиола в конце первого тайма.

Гвардиола в конце матча.

А вот и фанаты.

💭 «Кто-то может объяснить, как мы проиграли этот матч?»

💭 «Это Холанд сегодня».

💭 «Напоминаю, Грилиш не забивает 45 матчей подряд».

💭 «Осталось только забрать титулы».

💭 «У «Ливерпуля» и «Сити» есть Нуньес, которому не стоит доверять».