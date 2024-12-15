😩 «Играли как 15-летние». «Сити» повержен: игрокам стыдно, Гвардиола в отчаянии, фанаты в ужасе ⚰️
«Манчестер Сити» потерпел жестокое поражение в центральном матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Горожане» вели в счете вплоть до 88-й минуты, после чего дважды пропустили.
Послематчевое интервью Бернарду Силвы говорит о многом:
«В последние минуты мы играли как 15-летние мальчики. И вот цена этого.
Мы заслужили то, что произошло. Глупые решения и их последствия. Мы должны посмотреть, кем стали».
С Пепом все просто: Гвардиола в конце первого тайма.
Гвардиола в конце матча.
А вот и фанаты.
💭 «Кто-то может объяснить, как мы проиграли этот матч?»
💭 «Это Холанд сегодня».
💭 «Напоминаю, Грилиш не забивает 45 матчей подряд».
💭 «Осталось только забрать титулы».
💭 «У «Ливерпуля» и «Сити» есть Нуньес, которому не стоит доверять».