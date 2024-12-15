🎥 Рой Кин не любит три вещи: вечеринки, фейерверк и улыбки. Теперь в списке есть подарки – для них ирландец установил возрастной ценз

Джилл Скотт, Иан Райт, Рой Кин, Джейми Каррагер и Гари Невилл записали новый эпизод подкаста Stick to Football при живой аудитории, к постоянным ведущим присоединился боксер Дерек Чисора. Выпуск, приуроченный к Рождеству, благотворительный, все собранные средства пойдут на нужды местного хосписа.

В преддверии праздников легенды спорта решили обсудить подарки, Кин сразу заявил – он считает их бессмысленными. Теорию Рой объяснил в своем стиле:

«Подарки... нам нужно отказаться от подарков для взрослых. Детям еще можно дарить, лет до 10-ти, может, 11-ти, ладно, до 15-ти лет. Мне подарки не нужны, даже от жены. Я всегда говорю людям: «Не покупайте мне подарки!»

Ну вот я вижу женщин, и они говорят: «Я куплю тебе бутылку вина, ты купишь бутылку вина им ». И в итоге все обмениваются бутылками сраного вина! Иду в магазин, там начинается: «Я куплю тебе угги [обувь], а я куплю угги тебе». Они просто покупают друг другу обувь, это же ерунда!»

«Но подарки – это мило. Получая подарок, ты чувствуешь, что тебя ценят, правда ведь?» – Джилл попыталась объяснить Рою концепцию подарков, но ирландца, конечно, не переубедить: «Нет!»

«А у тебя есть угги?» – спросил Гари.

«Нет», – ответил Кин.

«Да у него точно есть угги», – пошутил Чисора.

«У меня их нет! Встретимся с тобой на парковке, – Кин сделал отсылку к собственным словам и продолжил осуждать подарки. – Нет, подарки для взрослых – это нелепо. Все из-за этого нервничают, появляется давление, нет в этом ничего хорошего».

К списку вещей, которые не любит Рой Кин добавляются подарки. Легенда «МЮ» уже рассказывал, что считает самыми переоцененными вещами в мире вечеринки, фейерверк и улыбки.

Как вам теория Роя о подарках?

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