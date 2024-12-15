Уокер и Хейлунд пободались у штрафной «Ман Сити»: Кайл исполнил Бускетса, а Расмус – лайт-версию Зидана

В центральном матче тура АПЛ «Манчестер Сити» дома принимает «Манчестер Юнайтед» и благодаря голу Йошко Гвардиола после первого тайма ведет со счетом 1:0. Игру трудно назвать захватывающей, потому некоторые игроки решили повеселить публику.

Защитник «Сити» Кайл Уокер довольно грубо толкнул форварда «Юнайтед» Расмуса Хейлунда и тот оказался на газоне. Судья свистнул фол, датчанин подорвался с газона и подбежал к обидчику. Сперва Расмус пытался что-то объяснить словами, а потом − головой.

Хейлунд еле коснулся Уокера, но этого было достаточно, чтобы тот отыграл в лучших традициях Серджи Бускетса. Кайл пролежал на газоне пару минут, пока остальные игроки манчестерских клубов чуть не устроили драку.

Энтони Тэйлору сценка понравилась, поэтому он наградил обоих участников желтой карточкой: Уокера − за фол, Хейлунда − за реакцию.