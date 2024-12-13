Ван Дейк установил новый рекорд «Ливерпуля»! Обошел трех одноклубников и легенду

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Жирону», помог Мо Салах, реализовавший пенальти на 63-й минуте игры.

Встреча стала совершенно особенной для Вирджила Ван Дейка, ведь он одержал 200-ю победу в футболке «красных». Голландец пересек эту отметку быстрее всех в истории «Ливерпуля» – для рекорда ему потребовалось провести 290 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах

До Вирджила рекорд принадлежал Тренту, Александер-Арнолд свою 200-ю победу в составе «красных» он одержал в 304-й игре.

В топ-5 футболистов, которые быстрее остальных достигли 200 побед в составе «Ливерпуля», входят еще два действующих игрока мерсисайдцев – Энди Робертсон и Мо Салах. А замыкает пятерку великий Иан Раш.

Поздравляем Вирджила!

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