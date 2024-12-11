🤯 Топ-10 худших январских трансферов АПЛ. В списке – переход Торреса в «Челси» и обмен Санчеса на Мхитаряна

2024 год близится к концу, а значит, уже скоро откроется зимнее трансферное окно. Часто в середине сезона клубы принимают неверные решения, пытаясь спешно внести изменения в командные результаты.

Некоторые зимнее переходы кажутся откровенно неудачными. Издание FourFourTwo составило топ-10 самых провальных трансферов с участием клубов из АПЛ. Многие переходы не дали желаемых результатов, а что еще хуже – серьезно ударили по клубному бюджету.

10 место: Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», 2018 год)

«Канониры» потеряли Санчеса, а в обмен получили от «красных дьяволов» Генриха Мхитаряна. Сообщалась, что в Манчестере чилиец получал порядка 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, при этом за 45 матчей в составе манкунианцев он забил всего пять голов и отдал девять ассистов.

В 2019 году Алексиса арендовал «Интер», а еще через год нападающий окончательно попрощался с «МЮ»: за расторжение контракта «дьяволам» пришлось заплатить Санчесу 7,5 млн фунтов.

9 место: Жан Макун (из «Лиона» в «Астон Виллу», 6,2 млн фунтов, 2011 год)

Полузащитник получил красную карточку уже в четвертом матче Премьер-лиги, за удалением последовала трехматчевая дисквалификация. Найти свою игру в Англии у Жана так и не вышло, он провел всего восемь матчей за «Виллу». В конце августа 2011 года его арендовал «Олимпиакос», а за англичан он больше так и не сыграл.

8 место: Жан-Ален Бумсонг (из «Рейнджерс» в «Ньюкасл», 8 млн фунтов, 2005 год)

За француза «Ньюкасл» выложил солидную по тем временам сумму, хотя мог подписать его бесплатно, если бы сделал это в летнее трансферное окно. Бумсонг провел за «Ньюкасл» 59 матчей, ни разу не отличился и покинул клуб летом 2006 года.

7 место: Бенни Маккарти (из «Блэкберна» в «Вест Хэм», 2,25 млн фунтов, 2010 год)

В тот момент «Вест Хэм» нуждался в мощном форварде, который бы спас команду от вылета. Маккарти с задачей не справился: он провел за «молотобойцев» 14 матчей, ни разу не отличился и летом покинул команду. Кстати, Бенни работал в тренерском штабе Тен Хага в «Ман Юнайтед» .

6 место: Кристофер Самба (из «Анжи» в КПР, 12,5 млн фунтов, 2013 год)

Гарри Реднапп считал Криса идеальным человеком для укрепления слабой обороны «Куинз Парк Рейнджерс», поэтому клуб не пожалел денег на трансфер и выделил новичку солидную недельную зарплату в 100 тысяч фунтов.

Ожидания Реднаппа стали проблемой КПР. Гари вскоре покинул клуб, а Самба, призывавший болельщиков смириться с тем, что ему так много платят, вернулся в «Анжи» летом того же года. За «Рейнджерс» он провел 10 матчей.

5 место: Афонсо Алвес (из «Херенвена» в «Мидлсбро», 12,5 млн фунтов, 2008 год)

Несмотря на то, что в своих первых одиннадцати матчах в Премьер-лиге бразилец забил шесть голов, он быстро сдал и вскоре перебрался в «Аль-Садд» после понижения «Мидлсбро» в 2009 году. Все же фанаты запомнят Афонсо за его хет-трик в разгромной победе над «Ман Сити» со счетом 8:1.

4 место: Гидо Каррильо (из «Монако» в «Саутгемптон», 19,1 млн фунтов, 2018 год)

Аргентинский нападающий, который в итоге провел всего семь матчей (пять в Премьер-лиге) и ни разу не забил за «Ссаутгемптон», с середины марта сыграл всего дважды под руководством Марка Хьюза, а летом был отдан в аренду «Леганесу». В Англию он так и не вернулся.

3 место: Константинос Митроглу (из «Олимпиакоса» в «Фулхэм», 12,4 млн фунтов, 2014 год)

В то время подписание грека стало рекордным приобретением «Фулхэма». Как и многие игроки из этого списка, Митроглу был призван спасти клуб от вылета, но не справился. Вернее сказать, нападающему и шанса не дали: новый тренер не верил в грека и выпустил его на поле всего три раза. Константинос покинул клуб в конце сезона, а «Фулхэм» не смог избежать понижения.

2 место: Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси», 50 млн фунтов, 2011 год) и Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 35 млн фунтов, 2011 год)

Еще до того, как Нандо покинул «Энфилд», болельщики начали замечать, что результаты испанца пошли на спад. За три с половиной сезона в составе «Челси» Торрес забил лишь 20 голов в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» большую часть выручки с продажи Фернандо потратил на трансфер Энди Кэрролла, который забил 11 голов в 58 матчах. Все 18 месяцев, что он провел в составе мерсисайдцев, критики постоянно говорили о том, что Энди совершенно не вписывается в игру «красных».

1 место: Савио Нсереко (из «Брешии» в «Вест Хэм», 9 млн фунтов, 2009 год).

За свою карьеру немец успел поиграть за клубы из Литвы, Казахстана, Болгарии и Румынии, что, возможно, больше говорит о его истинном уровне, чем его переход в «Вест Хэм» за 9 млн фунтов стерлингов в 2009 году, который, несомненно, был одним из самых странных трансферов в истории Премьер-лиги.

Савио получил 10-й номер в «Вест Хэме», но ожиданий не оправдал. Вингер провел всего 10 матчей в Премьер-лиге, лишь однажды он вышел на поле в стартовом составе. Через семь месяцев после трансфера «Вест Хэм» отправил Нсереко во «Фиорентину».

Как вам такой рейтинг?

Самые высокооплачиваемые игроки всех клубов АПЛ. Фанаты в шоке от некоторых зарплат 🤯

🔥 Лучшие бомбардиры АПЛ по сезонам. Вспоминаем всех с 2007 года по наши дни

Самый высокооплачиваемый игрок в истории АПЛ суммарно заработал 196 млн евро! Стерлинг второй, в топ-10 попал Лукаку