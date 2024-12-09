🎥 Мо Салах назвал любимого одноклубника в «Ливерпуле». Фанаты благодарны египтянину за слова о партнере

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и впервые с октября потерял очки. Несмотря на солидное положение команды в лиге, некоторые фанаты упрекали мерсисайдцев за нереализованные моменты: как это часто бывает, серьезно досталось Дарвину Нуньесу.

А вот Мо Салаха можно только похвалить, в матче с «Ньюкаслом» он отдал голевую и оформил дубль. После игры египтянин лестно высказался о Нуньесе.

В рамках сотрудничества с Visa and El Mashreq Салах в онлайне ответил на некоторые вопросы фанатов. Мо, среди прочего, назвал Дарвина любимым одноклубником:

«С кем мне больше всего нравится играть? Раньше это был Фирмино, теперь это Дарвин Нуньес. Многим людям он не нравится, но я наслаждаюсь игрой с ним. Вижу, как Бахаа [мужчина на видео] продолжает качать головой... Нет, мне нравится играть с Дарвином. Он футболист, обладающий разными навыками. Не так уж много людей понимают его игру».

Фанаты рады, что Мо поддерживает товарища по команде:

💭 «Это правда, что Нуньес часто показывает плохую игру, но мне нравится, что товарищи по команде за него заступаются».

💭 «От Салаха не дождемся плохих слов о товарищах по команде».

💭 «Я уверен, Дарвину важно было услышать эти слова».

💭 «Салах прав в том, что не все понимают игру Нуньеса. Иногда Дарвин становится жертвой моментов, которые сам себе создает. Если бы он реализовал их, он был бы одним из лучших в мире».

💭 «Клопп превратил эту команду в семью, Слот продолжает его дело. YNWA».

А как вам слова Мо?

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