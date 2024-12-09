Инсайдер назвала игрока «Ливерпуля» из тройки Салах − Трент − Ван Дейк, который уйдет из клуба. Вот кто это будет
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн заявил, что все три игрока «Ливерпуля», которые летом будут без контрактов, а это Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд и Мохамед Салах, получили новые предложения.
Мелисса Редди, инсайдер и журналист Sky Sports, заявила, что из тройки только двое останутся на «Энфилде».
«По моей информации, переговоры продолжаются. Они позитивны и уважительны. «Ливерпуль» хочет поступить правильно по отношению к игрокам и к самому клубу.
«Было совершенно очевидно, что Салах и Ван Дейк действительно хотят остаться. Они ясно дали это понять, выразили свое желание, и, возможно, с их стороны было некоторое разочарование от того, что на достижение соглашения ушло так много времени, но мы ожидаем, что оба игрока останутся в клубе».
«Ситуация с Трентом немного отличается, потому что в нем очень заинтересован «Мадрид», и некоторые его недавние комментарии о завоевании «Золотого мяча» очень похожи на кивок в сторону этого клуба».
«Возможно, именно он потребует от «Ливерпуля» больше всего усилий для того, чтобы преодолеть этот путь, а также у него больше всего альтернативных вариантов».
«Все трое смогут общаться с зарубежными клубами с 1 января. По моим ощущениям, Салах и Вирджил не намерены этого делать».
А кого бы из тройки вы бы оставили в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.