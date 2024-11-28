Тактика ЛЧ: детали «Ливерпуль» – «Реал», как «Сити» получил 3:3, Флик научился жить без Ямаля

Закончился пятый тур общего этапа ЛЧ – вот тактические заметки о матчах главного еврокубка.

Как «Сити» упустил 3:0 и сыграл 3:3?

Настроение в раздевалке «Сити» после упущенной победы над «Фейеноордом» (3:3) прекрасно передал Илкай Гюндоган. Несмотря на то, что команда впервые за месяц не проиграла, немец считает, что ничья ощущается как еще одно поражение. Подрыв уверенности – главное объяснение катастрофы. Даже тренирующий «Фейеноорд» Бриан Приске признал: камбэк спродюсировали не его изменения (хотя менял схему), а три конкретных эпизода.

На глобальном уровне можно выделить еще три фактора:

1. Форма Йошки Гвардиола. Хорват привозит почти в каждом матче. Против «Фейеноорда» была и вопиющая ошибка (буквально вывел соперника один на один), и чуть менее чудовищная, но тоже повлиявшая на эпизод (речь про второй мяч). Похожие вещи с таким же результатом защитник вытворял против «Спортинга» и «Тоттенхэма».

2. Тройная замена Пепа при счете 3:0. После матча каталонец признал, что не стоило рисковать, но в моменте не почувствовал угрозу. Особенно болезненным для «Сити» оказался уход Гюндогана: немец идеально контролировал игру через владение, не забывая при этом обострять. После его ухода «Сити» утратил именно в контроле.

3. Усталость. «Сити» был прекрасен в первые полчаса таймов. Одна из причин – прессинг-схема, в которой к Холанду поднимается Бернарду, а на подхвате у португальца выступает Рико Льюис. Не новая идея Пепа – на фоне проблем в обороне решил достать из архива. Работало, когда команда держала интенсивность:

В концовках таймов «Сити» переставал и начинал уставать. Все чаще переходили из прессинг-режима в средний блок с неприлично высокой линией обороны. Из-за нехватки сил не успевали перестроиться. Неприятные сигналы команде подавали еще до перерыва:

Во втором тайме «Фейеноорд» за это наказал. Третий мяч – разновидность проблемы, которая возникала и до перерыва.

Параметр, который фиксирует контраст, – владение. В первые полчаса таймов у «Сити» было 65%, в концовках – чуть больше 50%. Для команды, которая прямо сейчас защищается хуже всех в мире, это значительная разница.

Слава Палагин

«Ливерпуль» – короли наказания за прессинг

«Ливерпуль» Слота кажется лучшим во многих отношениях, но отдельный кайф – наблюдать за заготовленностью их действий под давлением. Особенно в эпизодах, когда соперник сначала выжидает, а потом все-таки идет в давление.

Этот процесс можно сравнить с рыбалкой. Делают провоцирующие передачи – наживка для соперника. Когда оппонент попадается на крючок, действуют по заученным алгоритмам.

В начале матча против «Мадрида» (2:0) таких спровоцированных дыр было неприлично много. В результате «Реалу» пришлось сесть в совсем явный автобус, а «Ливерпуль» получил тотальный контроль. На этом этапе гости выстраивались в глубокие 4-4-2 – не 4-4-0-2 как в иных играх этого сезона:

Контратаковать в такой конфигурации было очень трудно. Давление хозяев постепенно сказалось. Максимально зрелый матч лидера АПЛ и ЛЧ.

Анчелотти поставил Мбаппе в угол

Перед матчем на Мбаппе легла дополнительная ответственность: без Винисиуса освободилась его любимая позиция и роль главного лидера атаки. Француз не потянул. Две причины.

Первая – монструозный перфоманс Конора Брэдли. Молодой защитник «Ливерпуля» очень сильно отыграл с индивидуальной точки зрения.

Вторая – более тактическая. Мбаппе при обороне играл в паре форвардов 4-4-2, а при владении четко занимал левый фланг – как он любит. Только в комплекте с этим удобным набором «Мадрид» почему-то сделал главным флангом для построения комбинаций – правый. Против «Ливерпуля» больше атак развивалось именно через эту бровку, что нетипично для «Реала» по сезону (они обычно самая перекошенная налево испанская команда). Численный перегруз тоже формировался именно справа:

Слишком часто Мбаппе оставался в одиночестве. В таком режиме его комфортно съедал великолепный Брэдли. А вариативности и альтернативных ключей к обороне «Ливерпуля» не давала система.

Именно комбинация перевода Мбаппе налево со сдвигом командного перегруза на правый фланг – неудачный шаг Анчелотти.

5 результативных действий Де Кетеларе

Шарль де Кетеларе собрал 2+3 против «Янг Бойз» (победа «Аталанты» 6:1) и оказался в эксклюзивной компании Месси, Неймара, Криштиану и Холанда. Всего футболистов с таким достижением в ЛЧ – восемь.

Отдельно хочется зафиксировать вариативность его действий – один гол в хаосе переполненной штрафной после углового; другой – после фирменного смещения с правого фланга с мячом под левой. Одна голевая – тонкий навесик с фланга (левого!). Две другие – разрезающие передачи в касание на пространство, но даже они отличаются ногой исполнения.

Часто в таких рекордных матчах футболист попадает под удобного соперника и убивает его фирменным качеством. Случай Де Кетеларе – другой. Рекорд зафиксировал все грани его таланта.

«Атлетико» забил 6 голов без Гризманна в старте

«Атлетико» разнес «Спарту» в Праге со счетом 6:0. Диего Симеоне попробовал перенасыщенный форвардами и полузащитниками состав – при этом Антуан Гризманн получил отдых. Схема, которая вызвала атакующий ураган, нуждается в осмыслении.

Без мяча «Атлетико» выстраивался в 5-3-2 – весьма стандартно, хотя Льоренте доставалась роль правого центрального защитника. А вот во владении были интересные особенности. «Атлетико» использовал вариант 2+1 при розыгрышах:

Это более смелое соотношение, чем классика большинства команд 3+2. Иногда – под акцентированным давлением – для помощи спускался Родриго Де Поль (3+1):

По балансу рисков такое расположение свойственно главному романтику современного футбола Энджу Постекоглу – еще нечто подобное встречается у гиперсмелой «Баварии» Венсана Компани. Еще одно сходство с этими командами – ротации при заполнение флангов. Справа функциями менялись Джулиано Симеоне и Маркос Льоренте. Слева – Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Хави Галан.

Не самые очевидные ориентиры для Чоло, но в конкретном матче аргентинец выстроил игру именно так.

Это помогло придушить соперника и создать достаточно шансов в первом тайме. Во втором разрыв продолжился в быстрых атаках (кстати, «Тоттенхэм» тоже периодически добивает в такой манере). Внезапные параллели, но потенциально полезные для Симеоне – эффективный план на автобусы ему пригодится.

Флик придумал, как сбалансировать атаку без Ямаля

После матча с «Брестом» (3:0) Ханси Флик сказал, что Ламин Ямаль может вернуться уже в ближайшем матче Ла Лиги. С одной стороны, прекрасные новости. С другой, тренер наконец нащупал сбалансированный рисунок игры без 17-летнего лидера.

Рафинья справа в роли Ямала, Дани Ольмо под нападающим с акцентом на игре в любимом правом полуфланге, Фермин Лопес слева со смещениями в центр, левый фланг в атаке – крайнему защитнику. Такое сочетание без шансов вынесло «Брест» – 3 гола и еще больше созданной угрозы, если смотреть на xG.

Всей атакующей группе было удобно, чего не скажешь об играх против «Сельты» и «Сосьедада». В одной из них в зоне Ямала выходил Фермин (другая нога и набор качеств), а в другой Ольмо загнали на левый фланг (далеко от зоны комфорта).

Эдегор починил «Арсенал»

Две последние встречи – лучший по качеству игры отрезок «Арсенала» в этом сезоне. Команда разгромила «Форест» 3:0 (главная сенсация старта АПЛ и очень организованный автобус) и 5:1 «Спортинг» (на выезде, пускай без Аморима).

Главный фактор – выдающийся камбэк Эдегора. Мартин качественно отыграл против «Челси» до паузы, а после вообще набрал топ-форму. Степень его влияния на игру с мячом максимальная. Правый фланг снова стал центром канонирской вселенной – здесь царит Эдегор:

«Мартин – невероятный игрок. В день, когда я узнал о его возвращении, у меня на лице была широкая улыбка. У нас потрясающая химия. Надеюсь, он будет здоров до конца сезона», – слова главного союзника Эдегора по правому краю Букайо Сака.

Эдегор улучшает все стадии – прямо и косвенно (подсказки и организация процессов). В матче против «Форест» на первом плане была управление позиционной атакой, а против «Спортинга» – прессинг. Команда уверенно потянула оба сценария.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Причины стерильности «Ювентуса» на примере простейшего эпизода

Объяснение происходящему с «Юве» (две нулевые ничьи подряд – с «Миланом» на выходных и «Астон Виллой» сейчас) очень простое, особого секрета нет. Главная характеристика Мотты, если его футбол вообще можно свести к одному слову: движение. Не владение, не физика и не 2-7-2. Динамика – ключ ко всему.

«Ювентус» посекли травмы. Все так плохо, что здоровых вратарей больше, чем нападающих, и почти столько же, сколько защитников. Даже заявка не набирается.

Понятно, что ждать свежести от команды, у которой в ротации 12-13 полевых, невозможно. Атакующая фаза Мотты зависит от мобильности и, естественно, пострадала первой. У бессилия «Юве» несколько тактических уровней:

1. Сознательный. Мотта чередует разные структуры в позиционных атаках, и острота напрямую зависит от того, как часто он выбирает открытые варианты. С конца сентября до последней международной паузы, когда клуб шел по графику почти в 2 гола за матч, Тиаго раскрывался. На старте сезона предпочитал структуры с плотным центром (частый вариант – 2-8-1 по вертикали): они скрадывали атакующую мощь, но минимизировали риск. «Юве» тогда чередовал нулевые ничью с уверенными разгромами; зависел результат от того, как смело сыграет соперник.

Потеряв полкоманды, Мотта вернулся к аккуратной стартовой модели. И нулевые ничьи вернулись.

2. Физический. «Ювентусу» не хватает динамики, чтобы вскрывать прессингующего соперника.

Поясню на простом примере. Здесь туринцы разыгрывают от вратаря. В первой трети – сразу восемь игроков (двоих не видно). Соперника привычно затаскивают в обманчиво уязвимую зону на краю и разрезают вертикальным пасом.

Йылдыз принимает. Один игрок должен забегать за него, другой – предложить коридор по горизонтали. Но никто не ускорился. Ни один. Переход увяз, потому что команда неспособна поддерживать привычную динамичность все полтора часа.

Сравните, как эти розыгрыши работали до международной паузы , когда ситуация была сложной, но не катастрофичной.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Daniela Porcelli, Michael Regan, Alex Caparros