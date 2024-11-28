Тактика ЛЧ: детали «Ливерпуль» – «Реал», как «Сити» получил 3:3, Флик научился жить без Ямаля
Закончился пятый тур общего этапа ЛЧ – вот тактические заметки о матчах главного еврокубка.
Как «Сити» упустил 3:0 и сыграл 3:3?
Настроение в раздевалке «Сити» после упущенной победы над «Фейеноордом» (3:3) прекрасно передал Илкай Гюндоган. Несмотря на то, что команда впервые за месяц не проиграла, немец считает, что ничья ощущается как еще одно поражение. Подрыв уверенности – главное объяснение катастрофы. Даже тренирующий «Фейеноорд» Бриан Приске признал: камбэк спродюсировали не его изменения (хотя менял схему), а три конкретных эпизода.
На глобальном уровне можно выделить еще три фактора:
1. Форма Йошки Гвардиола. Хорват привозит почти в каждом матче. Против «Фейеноорда» была и вопиющая ошибка (буквально вывел соперника один на один), и чуть менее чудовищная, но тоже повлиявшая на эпизод (речь про второй мяч). Похожие вещи с таким же результатом защитник вытворял против «Спортинга» и «Тоттенхэма».
2. Тройная замена Пепа при счете 3:0. После матча каталонец признал, что не стоило рисковать, но в моменте не почувствовал угрозу. Особенно болезненным для «Сити» оказался уход Гюндогана: немец идеально контролировал игру через владение, не забывая при этом обострять. После его ухода «Сити» утратил именно в контроле.
3. Усталость. «Сити» был прекрасен в первые полчаса таймов. Одна из причин – прессинг-схема, в которой к Холанду поднимается Бернарду, а на подхвате у португальца выступает Рико Льюис. Не новая идея Пепа – на фоне проблем в обороне решил достать из архива. Работало, когда команда держала интенсивность:
В концовках таймов «Сити» переставал и начинал уставать. Все чаще переходили из прессинг-режима в средний блок с неприлично высокой линией обороны. Из-за нехватки сил не успевали перестроиться. Неприятные сигналы команде подавали еще до перерыва:
Во втором тайме «Фейеноорд» за это наказал. Третий мяч – разновидность проблемы, которая возникала и до перерыва.
Параметр, который фиксирует контраст, – владение. В первые полчаса таймов у «Сити» было 65%, в концовках – чуть больше 50%. Для команды, которая прямо сейчас защищается хуже всех в мире, это значительная разница.
Слава Палагин
«Ливерпуль» – короли наказания за прессинг
«Ливерпуль» Слота кажется лучшим во многих отношениях, но отдельный кайф – наблюдать за заготовленностью их действий под давлением. Особенно в эпизодах, когда соперник сначала выжидает, а потом все-таки идет в давление.
Этот процесс можно сравнить с рыбалкой. Делают провоцирующие передачи – наживка для соперника. Когда оппонент попадается на крючок, действуют по заученным алгоритмам.
В начале матча против «Мадрида» (2:0) таких спровоцированных дыр было неприлично много. В результате «Реалу» пришлось сесть в совсем явный автобус, а «Ливерпуль» получил тотальный контроль. На этом этапе гости выстраивались в глубокие 4-4-2 – не 4-4-0-2 как в иных играх этого сезона:
Контратаковать в такой конфигурации было очень трудно. Давление хозяев постепенно сказалось. Максимально зрелый матч лидера АПЛ и ЛЧ.
Анчелотти поставил Мбаппе в угол
Перед матчем на Мбаппе легла дополнительная ответственность: без Винисиуса освободилась его любимая позиция и роль главного лидера атаки. Француз не потянул. Две причины.
Первая – монструозный перфоманс Конора Брэдли. Молодой защитник «Ливерпуля» очень сильно отыграл с индивидуальной точки зрения.
Вторая – более тактическая. Мбаппе при обороне играл в паре форвардов 4-4-2, а при владении четко занимал левый фланг – как он любит. Только в комплекте с этим удобным набором «Мадрид» почему-то сделал главным флангом для построения комбинаций – правый. Против «Ливерпуля» больше атак развивалось именно через эту бровку, что нетипично для «Реала» по сезону (они обычно самая перекошенная налево испанская команда). Численный перегруз тоже формировался именно справа:
Слишком часто Мбаппе оставался в одиночестве. В таком режиме его комфортно съедал великолепный Брэдли. А вариативности и альтернативных ключей к обороне «Ливерпуля» не давала система.
Именно комбинация перевода Мбаппе налево со сдвигом командного перегруза на правый фланг – неудачный шаг Анчелотти.
5 результативных действий Де Кетеларе
Шарль де Кетеларе собрал 2+3 против «Янг Бойз» (победа «Аталанты» 6:1) и оказался в эксклюзивной компании Месси, Неймара, Криштиану и Холанда. Всего футболистов с таким достижением в ЛЧ – восемь.
Отдельно хочется зафиксировать вариативность его действий – один гол в хаосе переполненной штрафной после углового; другой – после фирменного смещения с правого фланга с мячом под левой. Одна голевая – тонкий навесик с фланга (левого!). Две другие – разрезающие передачи в касание на пространство, но даже они отличаются ногой исполнения.
Часто в таких рекордных матчах футболист попадает под удобного соперника и убивает его фирменным качеством. Случай Де Кетеларе – другой. Рекорд зафиксировал все грани его таланта.
«Атлетико» забил 6 голов без Гризманна в старте
«Атлетико» разнес «Спарту» в Праге со счетом 6:0. Диего Симеоне попробовал перенасыщенный форвардами и полузащитниками состав – при этом Антуан Гризманн получил отдых. Схема, которая вызвала атакующий ураган, нуждается в осмыслении.
Без мяча «Атлетико» выстраивался в 5-3-2 – весьма стандартно, хотя Льоренте доставалась роль правого центрального защитника. А вот во владении были интересные особенности. «Атлетико» использовал вариант 2+1 при розыгрышах:
Это более смелое соотношение, чем классика большинства команд 3+2. Иногда – под акцентированным давлением – для помощи спускался Родриго Де Поль (3+1):
По балансу рисков такое расположение свойственно главному романтику современного футбола Энджу Постекоглу – еще нечто подобное встречается у гиперсмелой «Баварии» Венсана Компани. Еще одно сходство с этими командами – ротации при заполнение флангов. Справа функциями менялись Джулиано Симеоне и Маркос Льоренте. Слева – Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Хави Галан.
Не самые очевидные ориентиры для Чоло, но в конкретном матче аргентинец выстроил игру именно так.
Это помогло придушить соперника и создать достаточно шансов в первом тайме. Во втором разрыв продолжился в быстрых атаках (кстати, «Тоттенхэм» тоже периодически добивает в такой манере). Внезапные параллели, но потенциально полезные для Симеоне – эффективный план на автобусы ему пригодится.
Флик придумал, как сбалансировать атаку без Ямаля
После матча с «Брестом» (3:0) Ханси Флик сказал, что Ламин Ямаль может вернуться уже в ближайшем матче Ла Лиги. С одной стороны, прекрасные новости. С другой, тренер наконец нащупал сбалансированный рисунок игры без 17-летнего лидера.
Рафинья справа в роли Ямала, Дани Ольмо под нападающим с акцентом на игре в любимом правом полуфланге, Фермин Лопес слева со смещениями в центр, левый фланг в атаке – крайнему защитнику. Такое сочетание без шансов вынесло «Брест» – 3 гола и еще больше созданной угрозы, если смотреть на xG.
Всей атакующей группе было удобно, чего не скажешь об играх против «Сельты» и «Сосьедада». В одной из них в зоне Ямала выходил Фермин (другая нога и набор качеств), а в другой Ольмо загнали на левый фланг (далеко от зоны комфорта).
Эдегор починил «Арсенал»
Две последние встречи – лучший по качеству игры отрезок «Арсенала» в этом сезоне. Команда разгромила «Форест» 3:0 (главная сенсация старта АПЛ и очень организованный автобус) и 5:1 «Спортинг» (на выезде, пускай без Аморима).
Главный фактор – выдающийся камбэк Эдегора. Мартин качественно отыграл против «Челси» до паузы, а после вообще набрал топ-форму. Степень его влияния на игру с мячом максимальная. Правый фланг снова стал центром канонирской вселенной – здесь царит Эдегор:
«Мартин – невероятный игрок. В день, когда я узнал о его возвращении, у меня на лице была широкая улыбка. У нас потрясающая химия. Надеюсь, он будет здоров до конца сезона», – слова главного союзника Эдегора по правому краю Букайо Сака.
Эдегор улучшает все стадии – прямо и косвенно (подсказки и организация процессов). В матче против «Форест» на первом плане была управление позиционной атакой, а против «Спортинга» – прессинг. Команда уверенно потянула оба сценария.
Вадим Лукомский (телеграм-канал)
Причины стерильности «Ювентуса» на примере простейшего эпизода
Объяснение происходящему с «Юве» (две нулевые ничьи подряд – с «Миланом» на выходных и «Астон Виллой» сейчас) очень простое, особого секрета нет. Главная характеристика Мотты, если его футбол вообще можно свести к одному слову: движение. Не владение, не физика и не 2-7-2. Динамика – ключ ко всему.
«Ювентус» посекли травмы. Все так плохо, что здоровых вратарей больше, чем нападающих, и почти столько же, сколько защитников. Даже заявка не набирается.
Понятно, что ждать свежести от команды, у которой в ротации 12-13 полевых, невозможно. Атакующая фаза Мотты зависит от мобильности и, естественно, пострадала первой. У бессилия «Юве» несколько тактических уровней:
1. Сознательный. Мотта чередует разные структуры в позиционных атаках, и острота напрямую зависит от того, как часто он выбирает открытые варианты. С конца сентября до последней международной паузы, когда клуб шел по графику почти в 2 гола за матч, Тиаго раскрывался. На старте сезона предпочитал структуры с плотным центром (частый вариант – 2-8-1 по вертикали): они скрадывали атакующую мощь, но минимизировали риск. «Юве» тогда чередовал нулевые ничью с уверенными разгромами; зависел результат от того, как смело сыграет соперник.
Потеряв полкоманды, Мотта вернулся к аккуратной стартовой модели. И нулевые ничьи вернулись.
2. Физический. «Ювентусу» не хватает динамики, чтобы вскрывать прессингующего соперника.
Поясню на простом примере. Здесь туринцы разыгрывают от вратаря. В первой трети – сразу восемь игроков (двоих не видно). Соперника привычно затаскивают в обманчиво уязвимую зону на краю и разрезают вертикальным пасом.
Йылдыз принимает. Один игрок должен забегать за него, другой – предложить коридор по горизонтали. Но никто не ускорился. Ни один. Переход увяз, потому что команда неспособна поддерживать привычную динамичность все полтора часа.
Сравните, как эти розыгрыши работали до международной паузы, когда ситуация была сложной, но не катастрофичной.
Андрей Клещенок (телеграм-канал)
Фото: Gettyimages.ru/Daniela Porcelli, Michael Regan, Alex Caparros