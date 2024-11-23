У Симеоне 700 игр во главе «Атлетико». Человек-эпоха!

Сухих – почти половина.

Диего Симеоне провел 700-й матч как тренер мадридского «Атлетико»: обыграл в Ла Лиге «Алавес» 2:1, хотя с 7-й до 76-й минуты проигрывал. Победу в юбилейном матче принесли Антуан Гризманн и Александр Серлот за 10 минут в концовке.

Эта игра стала 700-й во всех турнирах – домашних и международных. За это время «Атлетико» много побеждал, часто не пропускал, а еще – выигрывал титулы и активно обновлялся.

Главное за этот период.

● Симеоне назначили 23 декабря 2011-го – ровно 155 месяцев назад . «Атлетико» к тому моменту плелся десятым в таблице, на 10 очков отставал от топ-4. С Симеоне в том сезоне финишировали пятыми, а следующие 11 лет не опускались ниже третьего. С сезона-2013/14 команда ежегодно в Лиге чемпионов.

● Первый матч в «Атлетико» – 0:0 с «Малагой» . В стартовых шести играх с Симеоне команда вообще не пропускала. В еврокубках дебюты были одинаковыми: в Лиге Европы – 3:1 над «Лацио», в ЛЧ – 3:1 с «Зенитом».

● Крепкая оборона – одна из главных характеристик «Атлетико» Симеоне . Почти половина игр всухую: 326 из 700. Процент побед – выше половины.

● «Реал» – самый частый соперник, а из тренеров Симеоне чаще всех пересекался с Карло Анчелотти . С «Барселоной» играть тяжело (всего пять побед в 36 матчах), зато есть удобный соперник – из 25 игр против «Хетафе» 20 побед, ни разу не проиграли. В еврокубках «Атлетико» Симеоне чаще встречался с «Байером» – восемь раз, по три победы при двух ничьих, разница мячей – 12:11. Зато в плей-офф ЛЧ испанцы оба раза проходили немцев.

● Из сотни купленных футболистов было только четыре трансфера выше 50 млн евро : за 60 пришел Диего Коста, за 72 млн – Тома Лемар, за 75 млн – Хулиан Альварес и за 127,2 млн – Жоау Феликс. За 30+ брали 15 человек, в том числе Антуана Гризманна из «Сосьедада» в 2014-м.

● Симеоне дважды выигрывал Ла Лигу, никто в его век не побеждал чаще . По две победы у Анчелотти, Луиса Энрике, Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде. Всего у Диего восемь трофеев, за это время в разных командах столько же выиграл Вальверде. У Зидана – 11, у Энрике – 12, у Анчелотти – 18.

● В 2021-м Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером мира . Говорили сначала о 34 миллионах евро в год, позже – о 45 млн. Контракт у аргентинца сейчас рассчитан до лета 2027-го, еще два с половиной сезона.

Симеоне – давно самый высокооплачиваемый тренер мира. А откуда у «Атлетико» такие деньги?

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce