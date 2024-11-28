Мы не верили в «Краснодар» Мусаева. Что ж, переобуваемся

Рассказ Ильи Васильева.

В прогнозах перед новым сезоном никто из авторов Спортса не включил «Краснодар» в топ-3 РПЛ.

Понятно почему: Мусаев серо провел весну, удержался в топе только благодаря эмоциональным качелям «Зенита» и «Динамо», начал РПЛ-2024/25 с трех ничьих и одного гола против аутсайдеров.

Но в этом сезоне «Краснодар» магически преобразился : ни разу не проиграл в РПЛ, выдал серию из одиннадцати побед подряд и удачно заменил ушедших лидеров.

Приятно удивляет контраст с топ-клубами: «Краснодар» набрал 15 очков из 15 возможных, ближайшие преследователи «Спартак» и «Зенит – по 8, а «Локомотив» – 7.

Из-за ошибок левого защитника Лукаса Оласы в Химках «Краснодар» только второй, но всего в одном очке от «Зенита». Впереди – решающий осенний отрезок против «Спартака» и «Локо». Что нам нужно знать о новом «Краснодаре»?

Почему замена Ивича на Мусаева казалась ошибочной

Вернемся в прошлый сезон: «Краснодар» ушел на зиму лидером с одной из лучших оборон РПЛ, а Ивич настроил работающие алгоритмы в атаке. Однако с середины октября «Краснодар» регрессировал, из-за чего давление на тренера возросло.

Его уволили после почти сразу после зимней паузы: «Краснодар» упустил победу над «Рубином» (1:1), проиграл «Ростову» (1:2) и вылетел от «Химок» в Кубке России (0:2).

Контекст оправдывал плохую серию Ивича: «Краснодар» завис всего в одном очке от «Зенита» и лидировал семнадцать туров из двадцати, зимой боссы привезли только центрального полузащитника Кевина Кастаньо (не вписывался в стиль Ивича из-за ошибок в обороне, при Мусаеве проиграл конкуренцию Кевину Ленини) и вингера Виктора Са (ждали суперзвезду на фланг за 15-20 миллионов евро), команда развалилась из-за дисквалификаций центрального нападающего Джона Кордобы и ключевого полузащитника Эдуарда Сперцяна.

В итоге Ивича уволили больше из-за прагматичного стиля, а не печальных результатов.

«Одна из главных задач – постепенно поменять стиль, уйти от игры в пять защитников.

Разговор был о движении шаг за шагом: чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь – с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.

Нам хотелось играть по-другому. Например, не опускать флангового нападающего пятым защитником. У нас они должны были располагаться выше, чтобы это давало возможность для более агрессивных переходов», – объяснял Мусаев.

Уже после этих слов «Краснодар» все равно возвращался к пятерке защитников – даже в матче с «Зенитом» (1:2). При Мусаеве команда растеряла оборонительную форму , атака сбоила, не помог и перевод Эдуарда Сперцяна в атаку.

Казалось, «Краснодару» неудобен комбинационый стиль: Жоау Батчи, Олакунле Олусегуну и Са легче на пространстве, Кордоба хорош в борьбе и игре спиной к воротам, у опорников нет должного контроля мяча (при Ивиче это компенсировала глубинная роль Сперцяна).

После провального старта Мусаев пересобрал атаку «Краснодара»

В межсезонье «Краснодар» лишился основного вратаря Матвея Сафонова, главного центрального защитника Хуниора Алонсо, нестабильного, но полезного для стиля Мусаева вингера Кади. На Копе задержались левый защитник Оласа, опорник Кевин Кастаньо, ключевой впереди Джон Кордоба, из-за травмы выбыл правый защитник Сергей Петров. Наложились и долгие трансферы: новый ЦЗ Диего Коста пропустил предсезонку и приехал только к первому туру, фланговый защитник Джованни Гонсалес – вообще к пятому.

На этом отрезке «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Динамо» из Махачкалы (0:0) и «Факелом» (0:0) – крайне стерильно и уныло в атаке.

После адаптации лидеров «Краснодар» посвежел: Станислав Агкацев оказался не слабее Сафонова, Коста – сверхнадежен в центре обороны, Петров не пустил в старт Гонсалеса , а Кевин Ленини вырос в одного из лучших опорников РПЛ .

Мусаев построил новый фундамент, где Сперцян сияет в роли десятки, инсайды Батчи и Са помогают комбинировать, крайние защитники идут вперед, а опорник Александр Черников эффективно поднимается к атакующей четверке.

Так «Краснодар» стал главной атакующей силой лиги: оторвался по xG без учета пенальти (29,14, ближайший преследователь – «Спартак» с 25,88) и ударам из штрафной (182, у «Локо» – 166).

Какой футбол ставит Мусаев

«Краснодар» гибко атакует. Вот основные приемы.

● Против раскрытых соперников или слабых команд «Краснодар» разыгрывает через середину благодаря Черникову/Кривцову, агрессивным включениям крайних защитников и свободным ролям атакующей четверки (ключевые – Кордоба и Сперцян, а Батчи и Са бегут за спину или подыгрывают).

Адаптивность не только в разнообразии инструментов, но и многогранных ролях: например, инсайды меняются с крайними защитниками или открываются за спинами, а Сперцян открывается в глубине и финальной трети.

● Благодаря тем же механизмам «Краснодар» организует кроссы: полузащитники и инсайды выводят крайних защитников на подачи, в рамках которых опасны Кордоба и вбегающий опорник Черников.

● «Краснодар» осмысленно выносит при розыгрышах от ворот: здесь важны передачи Агкацева/центральных защитников на Кордобу и прием от партнеров (бегут спину или подбирают скидки). Так «Краснодар» разорвал «Спартак» (3:0) еще в первом тайме.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

● Контратаки Са, Батчи, Кордобы и Сперцяна прибивают соперников в концовках. «Краснодар» снял все вопросы с «Локомотивом» (3:0) в середине второго тайма, удвоил преимущество на 76-й против «Ростова», 94-й с «Зенитом» (2:0) и 74-й с «Оренбургом (4:0).

● «Краснодар» эффективно прессингует у чужих ворот: полностью выключили «Зенит» и закошмарили «Спартак» (например, после давления пришел гол Ленини).

● «Краснодару» ощутимо помогают суперзвезды: Кордоба вытащил матчи с «Локомотивом» (сделал все три гола), «Зенитом» (1+1) и «Спартаком» (вынес Миенти Абену), Эдуард Сперцян сиял с «Ростовом», а Станислав Агкацев помог в равных играх против «Ростова» и «Динамо», спас от 0:2 с «Рубином».

В итоге Мусаев соединил свою структуру позиционных атак (атаки через середину + выходы на кроссы) с идеями Ивича (забросы на Кордобу + ставка на контратаки + надежда на скиллы звезд).

Сейчас «Краснодар» среди лучших по голам после атакующих комбинаций, контратак, и стандартов.

«Краснодар» победил топ-6, но не обыграл «Рубин» и «Химки». Пора волноваться?

«Краснодар» разобрался с топ-6 – отчасти благодаря везению:

– абсолютно серый матч против ЦСКА (2:1), вырвали победу после углового в добавленное время;

– обоюдный дыр-дыр против «Динамо» (1:0). Спасли Агкацев и неназначенный пенальти за фол Черникова – очень хрупкий результат;

– поймал «Локомотив» (3:0) на ошибках Ильи Лантратова (выронил мяч и привез пенальти), затем наказал в контратаке – так команда Михаила Галактионова оказалась в неудобных условиях;

– качественная игра с «Зенитом» (2:0). План Мусаева работал лучше, а в решающий момент великолепно сработал Кордоба;

– быстро адаптировались к внезапным 3-5-2 «Спартака», после чего запрессинговали и смели центральную зону.

При этом у «Краснодара» надежная оборона: меньше пропустил только «Зенит», Агкацев в порядке, весенние проблемы в центре защиты и опорной решены с помощью перформансов Косты, Тормена, Петрова и Ленини.

«Краснодар» неожиданно оступился с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2) – так команда Мусаева пропустила «Зенит» на первое место.

Смягчающие обстоятельства в Казани – дисквалификация основного защитника Косты (Кайо сыграл в разы слабее) и тяжелый стиль «Рубина». В первом тайме команда Рашида Рахимова смяла центральных защитников, прижала стандартами и перекрыла позиционные атаки. После перерыва «Краснодар» быстро сравнял, а Кордоба запорол отличный момент на второй гол – гости были ближе к победе.

«Краснодар» был в шаге от трех очков с «Химками». После перерыва на сборные команда сыграла не так ярко, хотя и создала больше моментов. Это был очень плохой матч Лукаса Оласы: сначала упустил открывание Александра Руденко, затем привез привез пенальти.

Еще одна причина – снегопад. О нем после выезда в Химки рассказал бразильский защитник Коста: «Мы еще не привыкли к такой погоде. Но это тоже часть игры, когда нужно как можно быстрее адаптироваться к всевозможным условиям. Возможно, у другой команды это выходит немного лучше, так как они отсюда».

При этом никакой катастрофы не произошло: несмотря на потерю ключевых игроков (Коста – перед «Рубином», Черников + матчи лидеров за сборные – перед «Химками»), «Краснодар» выключил «Рубин» во втором тайме и мог победить, затем проиграл из-за плохого выступления Оласы.

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Успех Мусаева – одно из главных событий 2024-го после серой весны и тягучего старта нового сезона. «Краснодар» удачно заменил лидеров, а тренер замиксовал свои атакующие идеи с наработками Ивича.

Следующее испытание – домашние матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». Убойно, но в отличие от прошлых матчей все лидеры «Краснодара» в деле, латиноамериканцам не придется играть в холод, а команда не потратит время на утомительную дорогу.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив