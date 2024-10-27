Теневой герой лидирующего «Краснодара». Чем хорош Кевин Ленини?

От баночника до ключевого опорника лидера РПЛ.

Краткая хроника захватывающего пути Кевина Ленини из «Краснодара»:

● сентябрь 2022-го – июль 2024-го: игрок скамейки сомнительного уровня;

● 13 июля 2024-го: выходит на левом фланге обороны в Суперкубке против «Зенита» (2:4) и с треском проваливается;

● октябрь 2024-го: Ленини – ключевой опорник лидирующего «Краснодара» и автор победного гола в ворота «Спартака» (3:0).

В чем причина трансформации?

Ленини никогда не играл так много – помог кризис «Краснодара» на старте сезона

В начале сезона было сложно представить, что к концу октября «Краснодар» ни разу не проиграет в РПЛ, а Ленини будет одним из ключевых футболистов.

Сейчас легионер из Кабо-Верде девятый в «Краснодаре» по сыгранным минутам. За весь прошлый чемпионат он сыграл меньше, чем за три месяца этого. По матчам за сезон Ленини также близок к личному рекорду: в предыдущих двух Кевин появлялся на поле 15 раз, в этом – уже 12.

Еще ярче подсвечивают важность Ленини минуты против клубов топ-6 РПЛ – их уже больше, чем за два предыдущих сезона в сумме. В этом сезоне выходил в старте во всех больших матчах и был заменен лишь раз – в концовке с ЦСКА.

Стержневая роль Ленини в этом сезоне удивляет с учетом тягучего старта «Краснодара» и неудачного бэкграунда Кевина. При Сторожуке Ленини стабильно выходил в старте, но его уровень вызвал сомнения. С приходом Ивича полузащитник плотно присел, появляясь на последних минутах для удержания счета.

В прошлых сезонах Ленини подводили нестабильность и ошибки в обороне, плюс «Краснодар» не использовал сильную сторону полузащитника – продвижение мяча.

В «Краснодаре» Ивича финальную треть снабжали передачами центральный защитник Хуниор Алонсо и полузащитник Эдуард Сперцян, в котором тренер видел глубинного плеймейкера. Весной при Мусаеве Сперцян вернулся на родную позицию десятки, а его прежние функции легли на Кривцова/Кастаньо. У «Краснодара» начались трудности с доставкой мяча, выезжали в основном за счет Алонсо.

Проблема обострилась летом с уходом парагвайца. Новый центральный защитник Коста не берет на себя развитие атак, как Алонсо (у бразильца другие лучшие качества), Никита Кривцов так и не адаптировался к роли в глубине.

Мусаев нашел решение – для продвижения мяча в старте появились Кевин Кастаньо и Кевин Ленини, вытеснивший Александра Черникова. А после сентябрьской паузы основной стала связка Ленини – Черников.

Ленини расцвел вместе с «Краснодаром» – все из-за новой позиционной атаки

Мусаев так объяснял прогресс Ленини.

«Наша тактика немного изменилась. После старта сезона мы вернулись к классической игре «Краснодара». У Ленини мощь, он умеет играть с мячом. Мы рады его прогрессу, надеемся, что он еще прибавит», – говорил тренер после победы над «Спартаком».

Трансформация Ленини совпала с преображением «Краснодара», которое в первую очередь связано с хорошей формой лидеров и развитием позиционной атаки.

«Краснодар» теперь гораздо смелее на мяче: в оборонительных позициях остаются только центральные защитники и опорник. Крайние защитники высоко подключаются и создают ширину (также могут меняться местами с вингерами). А опорную зону соперника грузит четверка-пятерка игроков: вингеры, Сперцян, спускающийся к ним Кордоба, туда же поднимается второй опорник (Черников/Кастаньо).

Новая структура делает атаку «Краснодара» агрессивнее, позволяет искать партнеров между линиями, атаковать края – это помогает максимизировать качества Ленини на мяче.

Кевин хорош в продвижении, обеспечивает выход из-под прессинга и обостряет владение на чужой половине с помощью двух инструментов.

Первый – проникающие передачи между линиями. Приносят пользу против средних блоков (позволяют закрепиться на чужой половине), эффективны против низкой обороны. Так полузащитник отдал предголевую на Сперцяна в матче с «Акроном».

Второй – забросы в штрафную из глубины. Ленини сканирует пространство из опорной зоны и находит передачами вингеров или подключившегося опорника (здесь – Черников).

Ленини – самый эффективный в прессинге «Краснодара»

Важный факт: Кевин поучаствовал в шести голах «Краснодара» в РПЛ прямым или косвенным образом. Причем четыре из них – результат успешной игры в прессинге на чужой половине.

Секрет в двух вещах.

Во-первых, «Краснодар» наладил эффективный прессинг: выдавливают давлением на фланг, провоцируют защитников на неподготовленные выносы, опорники чистят забросы в глубине и стягиваются к флангам, а центральные защитники агрессивно накрывают на чужой половине. Так команда Мусаева мучила «Акрон» во втором тайме, давила «Зенит» и убила продвижение «Спартака».

Во-вторых, дисциплинированность Ленини повышает шансы «Краснодара» на успешный прессинг. Кевин плотно держит своего игрока, контролирует спуски в глубину и рывки за спину, своевременно стягивается в зону мяча, читает эпизоды и старается обострять после возвратов на чужой половине.

Со «Спартаком» полузащитник не выключился после первой волны прессинга, а затем резво продвинулся к штрафной. В матче с «Акроном» – стерег скверные забросы Эсковала.

Ленини прибавил в обороне – теперь самый старательный без мяча

В нынешнем «Краснодаре» он цементирует центр цепкими отборами, страхует партнеров на флангах, дорабатывает безнадежные моменты, сохраняет важные мячи, бьется в стыках и разгоняет опасные атаки. В некоторых эпизодах ему даже удается сочетать жесткие единоборства с тонкими решениями на мяче.

Как, например, тут: на скорости проскочил между Угальде и Мартинсом, продвинулся на 15-20 метров и тонко покатил вразрез на Кордобу.

Против «Спартака» Кевин продемонстрировал бешеный объем без мяча: качественно сдерживал Мартинса в прессинге и контролировал рывки за спину. Ленини своевременно опускался, выдавливал Кристофера во фланг, съедал отборами или выбивал в аут.

К Кевину нет вопросов по самоотдаче, он реально бьется. Вот несколько крутейших эпизодов с его участием.

Один из любимых моментов из матча с «Ростовом» – действия перед вторым голом Сперцяна. Сначала Ленини проигрывает борьбу Глебову после скидки Голенкова. Игрок ростовчан находит Роналдо на пространстве.

Через несколько секунд Ленини накрывает бразильца у своей штрафной. Его отбор начал голевую атаку и по сути стал предголевой передачей на Сперцяна. Дальше все сделал Виктор Са (опередил защитника на фланге и разогнал атаку).

В матче с «Зенитом» Ленини уже в добавленное время сожрал свежего Педро и прервал опасную атаку.

Один из немногих эпизодов матча со «Спартаком», когда соперник удачно перешел на чужую половину и организовал опасную атаку на пространстве после стеночки Барко с Рябчуком.

Ленини рискованно выдвинулся на подстраховку, открыв зону для Мартинса, но классный рывок и четкий выбор позиции помогли сделать жесткий отбор.

Общее в этих эпизодах – старательная игра Ленини до конца. Тушить опасные выпады ему помогают шикарные рывки и движение к сопернику по кратчайшей траектории.

Несмотря на общий прогресс Кевина, грубые ошибки все еще случаются. У Ленини бывают проблемы с концентрацией (отсюда привозы на ровном месте и желтые карточки) или с игрой на опережении, иногда он выключается из эпизода (момент Кассьерры во втором тайме после стенки с Глушенковым), сильно оголяет пространство в опорной зоне или игнорирует включения вингеров соперника в середину. Этим, например, пользовался «Зенит»: Ленини и Черников фиксировались на Венделе и Клаудиньо, из-за чего за спиной появлялась свободная зона, в которую приходил Глушенков. Это привело к опасным подходам в первом тайме и удару Кассьерры в штангу.

***

Прогресс Ленини внезапен. Он заслужил место в основе на фоне трудного старта «Краснодара» и проблем с продвижением мяча. Основные причины преображения Ленини – эволюция владения команды по ходу сезона и прогресс игрока в обороне.

Полузащитник отлично вписался в агрессивную позиционную атаку Мусаева проникающими передачами, забросами из глубины и эффективным прессингом.

Ленини прибавил в игре без мяча. Он ключевой опорник лидера РПЛ, цементирует центр поля, разгоняет атаки, тушит выпады благодаря старательности, своевременным рывкам и риску и компенсирует ошибки в обороне бешеным объемом.

Телеграм-канал автора о тактике РПЛ

Фото: Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Pavel Kashaev/Global Look Press