Ханси Флик разочарован в «Барсе». Тренер считает, что из-за эйфории от побед команда потеряла хватку

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги, у «блауграны» было преимущество в два мяча, но в самой концовке команда пропустила дважды за две минуты.

Как пишет журналист Тони Хуанмарти, Ханси Флик был разочарован своими подопечными. Недовольство немца командой вызвано несколькими причинами: сугубо футбольными, ментальными, также ему не нравится отношение игроков к делу.

Флик считает, что команда потеряла решимость перед матчами, передает Хуанмарти. Тренеру кажется, что игроки расслабились, они будто верят, что смогут продолжать побеждать, при этом не выкладываясь на сто процентов в каждом действии на поле. Немецкий специалист заметил эту тенденцию еще в дерби с «Эспаньолом», но тогда он списал это на благоприятный счет – «Барса» победила 3:1.

Тренерский штаб полагает, что команда потеряла хватку, игроков охватила эйфория от громких побед. В последних матчах Ханс-Дитер видел, что команда дезорганизована и временами без задней мысли носится по полю. Спад заметен и во владении, и в выполнении черновой работы, и в прессинге.

В воскресенье немец повторил в раздевалке: ошибочно считать, что команда уже чего-то достигла. Говорил это Флик серьезно с сердитым лицом. Тренер был зол и даже разочарован, уверяет Хуанмарти. Как казалось Ханси, он ясно дал понять подопечным, что они ни в коем случае не должны расслабляться, ведь от соперников подобного ждать не стоит.

Есть и другие факторы, которые немец принимает во внимание. Во-первых, соперники начали гораздо успешнее находить способы обойти оборону «Барсы» и использовать пространство. Во-вторых, тренер считает, что команде не хватает зрелости и индивидуальных качеств, чтобы ярко играть последние несколько минут при счете 2:1 при длительном владении мячом. Флика не устраивают хорошие полчаса, ему нужна полноценная игра на высочайшем уровне. Тренер потребовал от подопечных незамедлительно показать реакцию на поле в матче с «Брестом» в Лиге чемпионов.

Сообщение Хуанмарти подтверждает журналист As Хавьер Мигель: он также пишет о том, что Флик был крайне зол на подопечных после ничьей с «Сельтой».

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