Ох, суровые тренировки «Барсы» Флика после поражения. Игроки синхронно падают от усталости

«Барселона» мощно стартовала в сезоне-2024/25, оторвавшись от «Реала» в Ла Лиге и разбирая соперников в Лиге чемпионов. Хотя внезапное поражение «Сосьедаду» (0:1) кажется обычной случайностью, Ханси Флик, похоже, сильно недоволен работой игроков.

Через пару дней после проигрыша соцсети облетает видео с тренировки каталонцев, где уставшие Гави и Пау Виктор синхронно валятся на газон после упражнения.

Флик подошел с улыбкой и с таким жестом. Слов не разобрать, но фанаты в комментариях предполагают: «Мы заслуживаем еще большего уровня».