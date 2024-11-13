Ох, суровые тренировки «Барсы» Флика после поражения. Игроки синхронно падают от усталости
«Барселона» мощно стартовала в сезоне-2024/25, оторвавшись от «Реала» в Ла Лиге и разбирая соперников в Лиге чемпионов. Хотя внезапное поражение «Сосьедаду» (0:1) кажется обычной случайностью, Ханси Флик, похоже, сильно недоволен работой игроков.
Через пару дней после проигрыша соцсети облетает видео с тренировки каталонцев, где уставшие Гави и Пау Виктор синхронно валятся на газон после упражнения.
Флик подошел с улыбкой и с таким жестом. Слов не разобрать, но фанаты в комментариях предполагают: «Мы заслуживаем еще большего уровня».
Как у Гасперини в Аталанте игроки страдают на тренировке, зато потом результат получается гораздо круче, чем у других итальянских клубов с меньшими ресурсами
Сомневаюсь, что испаны долго протянут с таким подходом. У них менталитет другой.
Видимо, Рафинья и Лева пошли в физическую яму и Флику срочно нужны замены, если не равноценные, то хотя бы сносные. Гави всяк лучше на фланге, чем никакущий Фермин, который вообще уходил в центр при первой возможности, наплевав на тренерскую установку.