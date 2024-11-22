🎥 Месси высоко оценил «блауграну» Флика. Лео признался, что мечтает вернуться в Барселону

«Барселона» готовится к своему 125-летию. По такому случаю клуб проведет гала-вечер, который состоится 29 ноября в театре Лисео. По данным Catalunya Radio, легендарный Лео Месси принял от Лапорты приглашение на мероприятие.

В свежем интервью аргентинец высоко оценил «блауграну» под руководством Ханси Флика:

«Я очень горжусь тем, как сейчас выглядит первая команда. «Барса» Ханси Флика великолепна, хотя это меня не удивляет, честно говоря. Это часть истории клуба, так было по крайней мере с тех пор, как я присоединился к «Барсе», а мне на тот момент было 13 лет.

Думаю, это очень здорово, что молодежь получает шанс сыграть и использует свои возможности таким образом. Эти ребята знают клуб лучше, чем кто-либо другой, они привыкли играть таким образом с самого детства».

Лео признался, что скучает по Барселоне:

«Мои дети – каталонцы. Я провел в Барселоне большую часть своей жизни. По правде говоря, я чувствую, что сам родом из Барселоны. Мы с семьей всегда думаем над тем, чтобы когда-нибудь вернуться жить в Барсу. Мои дети, моя жена и я очень скучаем по жизни в Барселоне. Мы скучаем по нашим друзьям и по многим вещам, которые мы там оставили».

Лео, по тебе в столице Каталонии тоже скучают.

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