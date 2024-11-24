🎥 «Нас снова ограбили!» Фанатов «Ливерпуля» разозлил арбитр в матче с «Саутгемптоном» – нашли два спорных эпизода

После поражения «Сити» от «Тоттенхэма» «Ливерпуль» получил возможность оторваться от ближайшего преследователя на восемь очков, для этого «красным» необходима победа над «Саутгемптоном».

Встреча началась благополучно для подопечных Слота, Собослаи красиво открыл счет на 30-й минуте. Вскоре Робертсон сфолил на Тайлере Диблинге, главный арбитр, Сэмюэл Барретт, посчитал, что нарушение было совершено в пределах штрафной.

«Саутгемптон» получил право на пенальти. Армстронг пробил с точки, Келлехер сделал сейв, но Адам сумел грамотно сыграть на добивании.

Многие поклонники «Ливерпуля» не согласились с решением арбитра: они считают, что Робертсон фолил за пределами штрафной площади.

В концовке тайма болельщиков ждал еще один спорный эпизод. Дарвин Нуньес получил по лицу от соперника, но Барретт не увидел нарушений в действиях игрока «Саутгемптона».

Фанаты делятся недовольством в соцсетях:

💭 «Очередной тур Премьер-лиги, очередные ошибки судьи в пользу соперников «Ливерпуля». Ничего нового».

💭 «Ливерпуль» снова был ограблен. Возможно, это был фол, но точно не в штрафной».

💭 «Как вообще можно было назначить за это пенальти? Удар был нанесен за пределами штрафной. В наши дни трудно понять решения судей».

💭 «Если это пенальти, то я близнец Лео Месси».

💭 «Команду VAR нужно уволить за это ужасное решение. Если это будет стоить нам победы в матче, их всех нужно отправить в тюрьму».

АПЛ уже дала комментарий о ситуации с пенальти, согласившись с решением судейской бригады Барретта.

На 52-й минуте «Саутгемптон» после контратаки вышел вперед, но вскоре счет сравнял Салах. В концовке «Ливерпуль» получил право на пенальти за игру рукой Сугавара, одиннадцатиметровый без проблем реализовал Мохамед.

Что думаете о работе арбитра?

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