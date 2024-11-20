⚡️ Слот нашел замену Нуньесу в Италии – потребуется £ 70 млн 🤯
Gazzetta dello Sport пишет об интересе «Ливерпуля» к Маркусу Тюраму.
«Скаузеры» заинтересованы в подписании нападающего «Интера», у которого есть пункт о выкупе в размере £ 70 млн, действительный до конца сезона-2027/28.
Фанаты «Ливерпуля» со скепсисом восприняли информацию.
💭 «Интер» мог бы потрясающе заработать».
💭 «Он недостаточно хорош. Нуньес лучше».
💭 «Этот парень не может реализовать даже наполовину приличный шанс».
💭 «Никто не заплатит за него такие деньги».
💭 «Это был бы очень хороший ход для Слота».