⚡️ Слот нашел замену Нуньесу в Италии – потребуется £ 70 млн 🤯

Gazzetta dello Sport пишет об интересе «Ливерпуля» к Маркусу Тюраму.

«Скаузеры» заинтересованы в подписании нападающего «Интера», у которого есть пункт о выкупе в размере £ 70 млн, действительный до конца сезона-2027/28.

Фанаты «Ливерпуля» со скепсисом восприняли информацию.

💭 «Интер» мог бы потрясающе заработать».

💭 «Он недостаточно хорош. Нуньес лучше».

💭 «Этот парень не может реализовать даже наполовину приличный шанс».

💭 «Никто не заплатит за него такие деньги».

💭 «Это был бы очень хороший ход для Слота».