📸 Гвардиола – новый Тен Хаг, Артета проклял Холанда. Интернет мемами реагирует на разгром «Сити» от «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» уступил в пятом матче подряд, на этот раз команде досталось от «Тоттенхэма» – четыре безответных мяча на домашней арене «горожан».

Подопечные Гвардиолы уступили на «Этихаде» впервые с 2022 года, перед катарским чемпионатам мира команда проиграла «Брентфорду» со счетом 1:2. Пеп впервые в своей тренерской карьере проиграл в пяти встречах подряд.

4:0 от «Тоттенхэма» стало вторым худшим результатом «горожан» в АПЛ после поражения от «Арсенала» со счетом 1:5 в 2003 году. «Сити» стал первым действующим чемпионом, проигравшим пять матчей подряд во всех турнирах, со времен «Челси» в марте 1956 года. «Ман Сити» проиграл с разницей в четыре мяча впервые с 2017 года.

За последние годы поклонники английского футбола отвыкли от таких серьезных неудач команды Гвардиолы. Интернет мгновенно наполнился шутками.

Вот некоторые из них:

💭 «Эра подходит к концу».

💭 «Сити» продлил контракт с Гвардиолой только для того, чтобы уволить его через несколько дней».

💭 «Как «Тоттенхэм» видит «Ман Сити».

💭 «Следующий матч «Манчестер Сити» в чемпионате – против «Ливерпуля» на «Энфилде».

💭 «Пеп Гвардиола, Холанд, Фоден и Де Брюйне в пяти последних матчах».

💭 «Ливерпуль» наблюдает за тем, как «шпоры» выносят «Ман Сити». В воскресенье они могут оторваться на восемь очков, если смогут победить».

Много сравнений Гвардиолы с Тен Хагом.

💭 «Ты убил человека, но не идею».

«Посмотрим, кто ты такой на самом деле».

💭 «Пеп Гвардиола с тех пор, как уволили Тен Хага».

А Холанду припоминают его слова в адрес Артеты после ничьей с «Арсеналом» в пятом туре. Тогда Эрлинг посоветовал тренеру соперника «быть скромнее». После того случая у норвежца всего два гола в семи встречах.

💭 «Будь скромнее!»

💭 «Холанд с тех пор, как сказал Артете быть скромнее».

💭 «Будь скромнее».

Холанда подкалывает даже официальный аккаунт британского филиала сети пиццерий Domino's Pizza: «Доставка для «Сити».

«Будь скромнее»

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