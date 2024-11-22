Выявлен лучший игрок АПЛ по вкладу в командные результаты. Он обошел Палмера, Сака и Холанда 🔥

Международная пауза позади, болельщики вновь смогут наслаждаться клубным футболом. Перед возобновлением АПЛ аналитический портал Opta решил выяснить, кто из игроков турнира был наиболее полезен своему клубу на старте сезона.

Лидером по вкладу в результативность команд Премьер-лиги стал Мо Салах. В чемпионате «Ливерпуль» суммарно забил 21 гол – 14 из них при непосредственном участии египтянина, что составило 66,7% от общего количества забитых мячей «красных».

Дуайт Макнил набрал шесть очков по системе «гол+пас», при этом он принял участие в реализации 60% голов «Эвертона». Похожая ситуация у Лиэма Делапа из «Ипсвича», который повлиял на 58,3% голов своей команды.

У Коула Палмера, Букайо Сака и Эрлинга Холанда больше очков по «гол+пас», но процент вклада в командные результаты ниже.

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