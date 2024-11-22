У «Акрона» и «Динамо» Мх резвый старт в РПЛ – кто еще так впечатлял в первый сезон и чем это кончалось?

До «Рубина» Бердыева пока далеко.

Сегодня стартует второй круг РПЛ.

В этом сезоне чемпионат России удивляет не только статистикой , но и бодрыми новичками: «Акрон» и махачкалинское «Динамо» оторвались на 6+ очков от прямого вылета.

А какие команды тоже дерзко стартовали в сезонах чемпионата России? Здесь – самые яркие примеры с 2002-го, первого сезона в истории РФПЛ.

Сезон-2002: «Шинник» и «Уралан»

Первый же сезон обновленного чемпионата России принес мини-сенсацию: «Шинник» и «Уралан» достойно держались в десятке после первого круга. Отрыв от зоны вылета тогда был даже больше: владикавказский «Спартак» с 15-го места набрал 12 очков, новички – 18 и 21. «Шинник» был ближе к топ-5, чем к прямому понижению.

К концу чемпионата новички разошлись по разным краям лиги. «Шинник» финишировал седьмым и отстал от пятых «Крыльев Советов» лишь на два очка. «Уралан» закончил 13-м близко к зоне вылета, но спасся.

Сезон-2003: «Рубин»

Один из самых ярких перфомансов новичков в истории чемпионата России. Казанцы мощно зашли в элиту после сезона во второй лиге: впервые в истории оказались в вышке и закончили первый круг на пятом месте.

Достижение Курбана Бердыева смотрелось особенно достойно на фоне другого новичка: «Черноморец» толкался внизу таблицы и в итоге вылетел обратно. «Рубин» перед сезоном значительно обновил состав и привез знаковых легионеров: Макбета Сибайю, Томаша Чижека, Иржи Новотны, Андреса Скотти, Орландо Калисто и Рони.

В первом же матче влетели 0:4 ЦСКА, но потом разогнались: обыграли «Спартак» с «Торпедо» и выдали 9-матчевую серию без поражений. В конце сезона отомстили ЦСКА волевой домашней победой (3:2), дважды забив после 88-й минуты.

В итоге казанцы сенсационно финишировали третьими и вышли в квалификацию Кубка УЕФА. К 27-му туру были пятыми: осечки конкурентов и три победы в последних матчах принесли бронзовые медали. Исторический заход Бердыева в Премьер-лигу.

Сезон-2006: «Спартак» Нальчик и «Луч-Энергия»

Нальчикский «Спартак» в первой части сезона справился даже лучше, чем «Рубин» несколькими годами ранее. Команда Юрия Красножана после 15 матчей шла четвертой и набрала 25 очков – больше «Зенита» и лишь на три меньше, чем лидировавшие ЦСКА со «Спартаком». «Луч-Энергия» тоже выделялся (10 место) и сохранял баланс: 18 очков, разница мячей 18:18.

И все же больше выделялся Нальчик. «Спартак» удивил победами над «Рубином» и «Динамо», а также ничьими с «Москвой» и «Зенитом». Эпизодически команда даже поднималась на первое место, но там не задерживалась.

По итогам сезона новички вдруг набрали одинаковое количество очков (по 41), выше финишировал «Луч-Энергия»: владивостокцы во втором круге прибавили и поднялись в таблице (7-е место). А вот «Спартак» провалился и победил лишь трижды: «Шинник», «Сатурн» и «Крылья Советов». Закончили девятыми.

Сезон-2011/12: «Краснодар» и «Кубань»

Краснодарские клубы одновременно вышли в Премьер-лигу (проект Сергея Галицкого дебютировал в элите) и ударно провели 15 туров: «Краснодар» шел девятым с 20 очками, «Кубань» – седьмой, набрав на одно очко больше. «Локомотив» с шестой позиции был совсем рядом (22).

Контраст на фоне третьего новичка: нижегородская «Волга» плелась в зоне стыковых матчей и потерпела на отрезке 10 поражений – больше всех в лиге. В итоге боролись за выживание и спаслись в стыковых матчах.

Краснодарцы к концу осенней части переходного сезона оказались в разных восьмерках: «Кубань» с шестого места отправилась разыгрывать медали и путевки в еврокубки (пролетели и финишировали последними), «Краснодар» закончил девятым и без проблем сохранил прописку в элите (во второй части чемпионата выиграл группу – итоговое девятое место).

Сезон-2018/19: «Оренбург»

«Оренбург» Владимира Федотова удивил сразу после повышения: закончил первый круг на восьмом месте в шаге от топ-6. Набрались столько же, сколько «Спартак» и «Урал», но уступали по дополнительным показателям.

Игра тоже впечатляла: на старте достойно сопротивлялись «Спартаку» в Москве (0:1), в третьем туре обыграли с тем же счетом «Локомотив», через матч только на последних минутах упустили победу над «Краснодаром» (1:1). Очень неплохо для дебюта тренера Федотова в высшей лиге.

Во втором круге «Оренбург» не сдулся и финишировал седьмым. Снова сыграли вничью с «Краснодаром», уже на выезде (2:2), добавили к этому победу над «Динамо» (1:0), гостевые 3:2 с ЦСКА и 2:0 со «Спартаком» в последнем туре.

Остальные новички выступили гораздо хуже: «Крылья Советов» остались в РПЛ через стыковые матчи, «Анжи» вылетел в ФНЛ.

Сезон-2021/22: «Крылья Советов»

«Крылья» вернулись в вышку сразу после рекордного сезона в ФНЛ. В РПЛ не сбавили и закончили первый круг седьмыми – выше «Спартака». Очень много играли в атаку и впечатлили вообще всех .

Взлет получился очень резким: после трех поражений на старте сезона и ничьей с «Рубином». Потом полетели: семь побед в 11 турах, в том числе 1:0 с «Краснодаром» и «Динамо». Уступили только «Зениту» и «Локомотиву» из верха таблицы.

Смотрелись намного бодрее другого новичка: «Нижний Новгород» располагался в зоне стыков. При Александре Кержакове держались над зоной вылета, хотя она была совсем близко. Так и закончили: финишировали на 12-м и обезопасили себя от стыков в последний момент.

«Крылья» во втором круге сбавили и финишировали восьмыми. Всего четыре победы, зато какие – 2:0 с «Краснодаром» и мощные 5:2 с «Динамо». Еще и удержали ничью 1:1 с чемпионским «Зенитом».

Сезон-2022/23: «Оренбург»

Возможно, главный хайлайт «Оренбурга» в первой половине сезона-2022/23 – 0:8 от «Зенита» на «Газпром-Арене» в девятом туре. Руководство «Оренбурга» все равно доверилось тренеру Марцелу Личке, и не зря – после 15 матчей команда шла восьмой.

Забивали и пропускали очень много (разница мячей 28:34!), единственные очки против топов – 2:2 с ЦСКА. Во втором круге с этим наладилось: разгромили «Краснодар» (5:1) и «Динамо» (3:0), обыграли 2:0 «Спартак» и на последних секундах упустили победу над «Зенитом» (2:2).

Правда, финишировали низко: 12-е место. Другие новички не впечатлили: «Факел» удержался в стыках, «Торпедо» вылетело.

Сезон-2023/24: «Рубин»

Команда Рашида Рахимова не отличалась стабильностью (лишь шесть побед в первом круге и восьмое место), зато регулярно отбирала очки у топов. В первом же туре 2:2 с «Локомотивом», в шестом – такой же счет с «Динамо», в октябре скатали нули с ЦСКА.

Осенью 2023-го «Рубин» умело сушил игры: накопил шесть подряд без пропущенных (в основном побеждал) и поднимался в таблице. Всего за сезон казанцы сыграли на ноль девять раз – в том числе с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:0).

Итоговое место не изменилось – «Рубин» финишировал восьмым. Помогли ничьи с «Локомотивом» (1:1) и ЦСКА (2:2), а также победа над «Ростовом» (3:1).

Ноль поражений «Краснодара», «Спартак» – первый по владению, самый зрелищный – «Акрон». Итоги 1-го круга РПЛ в цифрах

10+6 Батракова – среди лучших в первом круге за историю РПЛ. И в Европе сейчас среди топов

Фото: РИА Новости /Антон Денисов, Михаил Мокрушин, Владимир Федоренко