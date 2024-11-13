Ноль поражений «Краснодара», «Спартак» – первый по владению, самый зрелищный – «Акрон». Итоги 1-го круга РПЛ в цифрах

«Зенит» – в лидерах по сухим играм, «Локо» – по угловым.

Завершился первый круг РПЛ, тренды в чемпионате стали еще заметнее. Чем выделяется каждая команда лиги – вкратце рассмотрим и сравним с главными из прошлого сезона.

Главный итог «Краснодара» – ноль поражений

Лидер так и не проигрывает, так что некоторые букмекеры даже прикидывают сезон «Краснодара» без поражений. Правда, вероятность этого пока не более 5%. А еще «Краснодар» – лучший в первых таймах и не уступает во вторых.

Прошлый сезон : наименьшее количество поражений было у «Локомотива» (5), а до перерыва лучше остальных выглядел «Зенит».

«Зенит» – среди лидеров по сухим матчам и редко пропускает до перерыва

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» отыграли по девять сухих матчей за первый круг. «Зенит» круто начинал с восьми в 11 турах, но потом стал пропускать чаще. Происходит это больше после перерыва. А до – всего два пропущенных гола (с пенальти от «Факела» и в Грозном), причем в первые восемь минут.

Прошлый сезон : лидерами по сухим играм стали «Спартак» и «Факел», но было их мало – всего 12. А в первых таймах реже всех пропускал как раз «Зенит» наряду со «Спартаком».

«Локомотив» – лидер по угловым и результатам без ничьих

Действительно, «Локо» всего однажды сыграл вничью за целый круг – 1:1 с «Зенитом». А еще он чаще всех подает угловые – 6,13 в среднем за игру. Причем отрыв чувствуется: у «Оренбурга» и «Динамо» по 5,87.

Прошлый сезон : реже всех вничью играли «Балтика» и «Сочи» (по пять раз). А по угловым с отрывом как раз от «Локо» закончил «Зенит» (6,7 в среднем).

«Динамо» – самая бьющая команда лиги

16,9 в среднем за игру по ударам и 6,8 – в створ. В первом случае первый преследователь – «Краснодар» (16,4), во втором – «Зенит» (6). Хотя самый бьющий игрок именно из «Краснодара» – Джон Кордоба (3,6).

Прошлый сезон : и в нем тоже «Динамо» било чаще всех – 15,5. В створ – 5,5.

«Спартак» чаще владеет мячом, в матчах с ним реже забивают обе команды

Показатель владения – 62,7%, близко стоит только «Зенит» с 60,1%. В гостевом матче с ним, кстати, «Спартак» тоже чаще владел мячом. А еще интересно, что вариант «обе забьют» проходил только в четырех матчах «Спартака» из 15 – против «Химок», обоих «Динамо» и «Локомотива», у остальных команд подобных игр больше.

Прошлый сезон : по владению лидировал «Зенит» – 63,3%. А «обе забьют» реже случалось в играх «Факела» – десять раз в 30 матчах.

ЦСКА – в тройке по точности передач и четвертый снизу по угловым

Процент точных передач достигает 81,3%, больше только у «Спартака» и «Зенита». Зато угловых только 4,47 в среднем за игру – реже подают только «Факел», «Акрон» и «Пари НН».

Прошлый сезон : лучшим по точным передачам был «Зенит», а ЦСКА по этому показателю стал лишь девятым. С угловыми, что интересно, была та же история – четвертое место с конца.

«Рубин» чаще всех привозит пенальти и редко играет верховые матчи

Всего в ворота «Рубина» били пенальти семь раз – забили шесть. Что касается верхов/низов, повторяется ситуация прошлого сезона: «Рубин» в нем начинал с семи верховых матчей из восьми, а в оставшихся 22 сыграл таких лишь пять. Сейчас сгонял четыре верха в стартовых пяти играх, а в десяти следующих – лишь два.

Прошлый сезон : чаще остальных пенальти себе привозил «Локомотив» (10). А среди самых низовых «Рубин» находился в четверке.

«Ростов» реже всех играет сухие матчи

С обороной у парней Валерия Карпина все непросто. Ростовчане пропустили хотя бы гол в 13 из 15 матчей сезона. Всухую отыграли всего дважды – против ЦСКА и махачкалинского «Динамо».

Прошлый сезон : чаще всех, если брать количество матчей, а не мячей, пропускал «Сочи» – в 25 играх из 30.

«Акрон» – самая зрелищная команда РПЛ

Очень гордо звучит, но опять же – только цифры: 3,27 гола в среднем забивается в матчах «Акрона». По 3,2 у «Локомотива» и «Динамо». По верховым играм все эти три команды делят второе место заодно с «Пари НН».

Прошлый сезон : самое большое количество голов забивалось в играх ЦСКА – 3,2. И снова «Локо» и «Динамо» были преследователями – тогда вместе с «Крыльями Советов» (по три гола за игру).

«Пари НН» – реже остальных подает угловые

Сейчас у нижегородцев 3,2 угловых в среднем за игру. Отставание заметное – ближе всех «Акрон», у которого по четыре розыгрыша с угла поля.

Прошлый сезон : для «Пари НН» привычная статистика – этот клуб и в прошлом сезоне подавал меньше остальных (3,4).

«Динамо» Махачкала – реже всех забивает, ни разу не бил пенальти

У динамовцев всего девять голов – меньше всех. Еще – нет ни одного исполненного пенальти, хотя все остальные 15 команд били хотя бы раз. Про низовые матчи уже не раз говорилось – их целых 13 из 15, совсем нереальное количество. 1,53 гола в их матчах – зрелищность, конечно, ниже всех.

Прошлый сезон : за первый круг меньше остальных забивала «Балтика», но не так мало, как сейчас «Динамо» – 12 голов. Пенальти реже пробивали «Балтика», «Локомотив» и «Рубин» (по два). А самой низовой командой был «Факел» – только семь верховых матчей за сезон.

«Крылья Советов» очень часто проигрывают дома

Из восьми домашних матчей уступили в пяти – столько же поражений только у «Пари НН», который провел дома семь игр. Это резко контрастирует с тем, что в прошлом сезоне реже «Крыльев» в домашних играх (два раза) уступал только «Локо» (однажды).

Прошлый сезон : чаще всех дома проигрывал «Ахмат» – семь раз. Самое оглушительное поражение – 1:7 от «Балтики» – случилось как раз на домашней арене.

«Химки» хуже всех играют в первых таймах

Причем они не чаще всех уступают в них (есть еще три команды) и не реже остальных побеждают (одна победа также у «Факела»), даже по разнице мячей не хуже, но по виртуальным очкам по итогам первых таймов именно «Химки» ниже всех.

Прошлый сезон : первые таймы тяжелее всех давались «Оренбургу». Он выиграл всего три из них – совсем мало за 30 матчей.

«Факел» меньше всех забивает до перерыва, предпоследний по зрелищности

Всего три гола за 15 первых таймов – не слишком ли плохо? Хотя один из них влетел «Зениту», два других – «Химкам» и «Ахмату». Еще в играх «Факела» забивается только 2,2 гола в среднем – ниже только у махачкалинского «Динамо».

Прошлый сезон : «Факел» фигурировал в антитопе по обоим пунктам – забивал в первом тайме реже всех с «Оренбургом» (по восемь голов), был самой незрелищной командой (1,76 гола в среднем в его матчах).

У «Ахмата» меньше всех голевых матчей и худшие вторые таймы

Из 15 игр первого круга грозненцы забивали только в семи, хотя среди них были встречи с «Зенитом» и «Динамо». А из 15 вторых таймов есть только один победный, причем он был не в единственной выигранной игре (у «Ростова»), а в матче против «Химок» (3:3).

Прошлый сезон : «Факел» тогда не забивал в половине матчей – 15 из 30. А вторые таймы хуже всех проводили «Пари НН» и вылетевший по итогам стыков «Урал».

«Оренбург» – худшая гостевая команда, но самая верховая

«Оренбург» – единственный, кто пока не побеждал на выезде, да и набрал он там всего одно очко в семи матчах – это были 0:0 с «Химками». Зато в матчах «Оренбурга» чаще всех забивается не менее трех голов – в десяти из 15.

Прошлый сезон : от выездов больше всех страдала «Балтика», долгое время даже не могла набрать ни одного очка. Потом вдруг выдала безумные 7:1 с «Ахматом», но победа осталась единственной, а баллов за сезон на выезде балтийцы набрали всего пять. Самым же верховым стал «Ростов» с 19 такими матчами из 30.

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16-й тур РПЛ пройдет 22-24 ноября. Центральный матч – «Спартак» – «Локомотив», еще три команды из группы лидеров также сыграют в гостях – «Динамо» в Воронеже, «Зенит» в Оренбурге, «Краснодар» – в Химках. А ЦСКА примет «Ростов».

Остальные матчи – «Рубин» – «Акрон» (с него начнется тур), «Пари НН» – «Динамо» Мх (им закончится) и «Крылья Советов» – «Ахмат».

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф, Алексей Филиппов