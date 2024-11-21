Игроки «МЮ» уже дали Амориму прозвище – их впечатлила первая тренировка португальца

Рубен Аморим провел в «Ман Юнайтед» всего 10 дней, но уже заработал прозвище от новых подопечных.

Португальцу пришлось потратить некоторое время на оформление документов для работы в Англии, когда этот вопрос был закрыт, он наконец приступил к выполнению обязанностей. На первой тренировке Аморима в Каррингтоне не было многих звезд «красных дьяволов» из-за перерыва на матчи сборных.

Все же игроки, которые провели сессию под руководством нового тренера, были впечатлены. The Sun со ссылкой на источник в клубе сообщает:

«Еще до первой тренировки в понедельник игроки были очень впечатлены Аморимом. Затем, уже после тренировки, они были поражены его энергией, подходом к делу и уверенностью. В его манере речи и уверенности есть что-то от Жозе Моуринью, при этом Рубен обладает собственным стилем.

Игроки считают Аморима очень общительным, они уверены, что смогут найти с ним общий язык. Некоторые футболисты «МЮ» называют его Моуринью 2.0».

Кстати, в беседе с пресс-службой манкунианцев Рубен признался , что Криштиану Роналду прозвал его «поэтом».

Первой игрой Аморима у руля «Ман Юнайтед» станет выездная встреча с «Ипсвичем» в 12-м туре Премьер-лиги. Матч пройдет уже 24 ноября.

Как вам прозвище для Аморима?

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