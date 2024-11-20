🎥 Рой Кин признался, что выбрал 16-й номер по самой банальной причине! А ведь Фергюсон предлагал ирландцу культовую семерку

Гари Невилл, Джейми Каррагер, Иан Райт и Рой Кин заглянули в Рим, где британские легенды попробовали итальянские блюда в компании Де Росси.

За ужином Райт решил узнать у Кина, почему ирландец большую часть карьеры провел под 16-м номером. Как же удивился Иан, когда Рой признался, что особо не задумывался, выбирая игровой номер:

«Да я его и не выбирал толком. Когда только перешел в «Юнайтед», мне дали тренировочную майку с 16-м номером. А когда пришла пора выбрать номер, я просто сказал оставить этот. В этом не было особого смысла».

Иан ужасно расстроился: «Знаешь, что я тебе скажу? Ты всегда портишь красивые истории! Никогда не радовал чем-то».

Де Росси пошутил: «Да, ты мог бы что-нибудь сочинить!»

Рой все же решил развлечь собеседников забавной историей о номерах в «МЮ»:

«Тренер [Фергюсон] хотел отдать мне 7-й номер – культовый номер для «Юнайтед». Когда Эрик [Кантона] ушел, тренер сказал мне: «Я хочу, чтобы ты взял себе футболку с цифрой 7». Помню, я ему ответил: «Нет, нет. Отдайте этот номер Бексу». А Фергюсон мне говорит: «Я, черт возьми, не хочу, чтобы он играл под этим номером!» Ну, знаете, из-за его профиля... Но в итоге я отказался, а номер все же забрал Бекс».

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